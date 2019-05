Legnano, Rhodense, Vighignolo: hurrà nei play off

Inizia alla grande il fine settimana delle finali di play off: in Eccellenza e in Promozione ci sono solo vittorie per le squadre della zona.

LILLA CORSARI

La prima impresa arriva da Fenegrò, dove il Legnano fa saltare il fattore campo, vince 2-1 e accede ai tabelloni nazionali per la promozione in Serie D. I ragazzi di mister Fiorito passano in vantaggio con Ortolani. Dopo il parziale pareggio del Fenegrò firmato dal “solito” Pizzini, è Grasso a mettere la firma sulla vittoria.

DOPPIETTA IN PROMOZIONE

Rhodense e Vighignolo piazzano la doppietta in Promozione. Nel girone A gli arancioni di Gabriele Raspelli liquidano il Morazzone grazie ad una doppietta di Davide Caruso. La partita è stata sospesa per 15′ a causa di una grandinata.

Nel girone F, il Vighignolo supeta l’ostacolo Viscontea Pavese grazie a Davide Sala. E’ la seconda vittoria consecutiva della gestione tecnica affidata a Stefano Salducco.

Davide Sala, ex Rhodense, porta così il Vighignolo al prossimo turno che vedrà la sua squadra opposta proprio agli arancioni in un match che si prospetta avvincente: semifinale di andata prevista per sabato 18. Ritorno mercoledì 22.

