LEGNANO SI REGALA DUE PUNTI D’ORO

Vittoria doveva essere e vittoria è stata… Al termine di una partita comandata sin dalla palla contesa, l’Axpo Legnano coglie la terza vittoria stagionale sul campo del Cassino imponendosi per 83-70.

Successo di fondamentale importanza per la compagine allenata da Alberto Mazzetti che si tiene alle spalle l’ultimo posto e guarda un po’ più da vicino il resto della classifica.

Presa per mano dal “solito” Anthony Raffa che ha firmato l’ennesimo “ventello” stagionale, la Axpo Legnano parte subito col piede sull’acceleratore e chiude 29-15 al 10′. I padroni di casa provano a rientrare (40-33 alla pausa lunga) ma Legnano non vuole perdere la chance di riassaporare la vittoria e nel terzo tempo mette in cassaforte il bottino in palio arrivando al 30′ sul +20: 64-44.

Inserito il pilota automatico, gli Knights conducono in porto il match e possono trascorrere il Natale mettendo un bel regalo sotto l’albero.

