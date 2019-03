LEGNANO VINCE 20-0. BASILICO: “FATTO GRAVISSIMO”

Legnano vince 20-0 a tavolino. Basilico: “Fatto gravissimo”.

Resteranno vuoti, stasera, gli spalti del “PalaBorsani”: la partita valida per il campionato nazionale di Serie A2 maschile di pallacanestro tra Axpo Knights Legnano e Mens Sana Siena non si giocherà. La squadra senese, in preda ad una gravissima crisi finanziaria ha infatti deciso di rinunciare alla trasferta. La notizia, ufficializzata dalla FIP solo nella mattinata di oggi, ha mandato su tutte le furie il club legnanese. Il General Manager Maurizio Basilico non è andato per il sottile: “L’annullamento della partita di oggi contro Siena per la rinuncia della squadra toscana, è un fatto gravissimo in un campionato di vertice come quello di A2. Ci sentiamo danneggiati ai massimi livelli perché solo a 10 ore dalla partita abbiamo avuto la conferma dell’annullamento, che si poteva facilmente prevedere e gestire già da tempo, da chi è preposto alla gestione del campionato. Purtroppo è prevalsa la linea attendista e si è lasciato che si arrivasse ad una situazione che getta discredito su un movimento, che di tutto ha bisogno, tranne che di queste situazioni”.

“PER LEGNANO E’ UN DANNO”

“Chi ha pagato l’abbonamento? – prosegue Maurizio Basilico – Chi aveva comprato il biglietto? Gli sponsor che pagano per avere un’esposizione durante tutta la stagione? I costi per l’organizzazione della partita (palazzetto, addetti, croce rossa, allestimento, ecc.) chi li rimborserà? A tutte queste persone chi darà una risposta e una spiegazione? Un danno per noi e anche per le nostre attività al di fuori del campo di gioco: oggi avremmo avuto ospiti per l’evento circa 100 invitati di 20 nuove aziende potenziali sponsor, oltre che alle società invitate con i settori giovanili per la partita. Sicuramente la tempistica del comunicato ufficiale dell’annullamento della partita ha molto danneggiato noi e tutto il nostro movimento. Ci auguriamo che ora si trovino soluzioni e idee al passo con un campionato professionistico che porta con se interessi di tantissime persone e un giro d’affari rilevante”.

Come da regolamento, all’Axpo Legnano verrà assegnata la vittoria a tavolino per 20-0.

