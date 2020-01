Manca solo l’annuncio ufficiale, che arriverà a breve dopo le visite mediche: il terzo acquisto del mercato di gennaio dell’Atalanta è l’esterno destro Raoul Bellanova. Dopo gli innesti di Mattia Caldara e Lennart Czyborra, la società orobica si porta a casa un altro ragazzo di grande prospettiva (classe 2000) reduce da un’esperienza poco entusiasmante con il Bordeaux dopo che la trafila nelle giovanili del Milan lo aveva fatto notare a diversi osservatori del calcio giovanile italiano.

L’esterno destro Raoul Bellanova approda all’Atalanta

Raoul Bellanova è di Rho e la formula del suo arrivo a Bergamo dovrebbe essere quella già anticipata nelle scorse settimane: prestito fino al 30 giugno 2021 e successivo diritto di riscatto (da verificare le condizioni) fissato intorno ai cinque milioni di euro. Bellanova è un esterno destro dai grandi mezzi fisici, l’operazione è stata chiusa battendo la concorrenza di altre squadre (anche il Verona era interessato) e va vista in ottica futura: qualche mese di apprendistato all’ombra di Castagne e Hateboer e successivamente il lancio nell’Atalanta che verrà.

Chi è Raoul

Bellanova è cresciuto nelle giovanili del Milan, dove ha giocato dall’età di 6 anni, arrivando ad essere giocatore della primavera (potendo vantare anche qualche convocazione con la prima squadra) fino a quando il 31 gennaio 2019, in scadenza di contratto, è stato acquistato dal Bordeaux (squadra di Ligue 1 francese), rimanendo però a Milano, in prestito, fino alla fine della stagione. Il laterale difensivo ha già partecipato agli Europei di categoria nel 2018 in Finlandia, dove l’Italia ha conquistato il secondo posto finale.