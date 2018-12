L’Inveruno “illumina” la nebbia di Busto Garolfo nell’ultimo derby del 2018

L’INVERUNO “ILLUMINA” LA NEBBIA DI BUSTO GAROLFO

C’è la firma dell’Inveruno sull’ultimo derby del 2018 quello valido per il girone A di Serie D, giocato al “Battaglia” di Busto Garolfo con la minaccia incombente della nebbia. I padroni di casa del Milano City in cerca di punti salvezza erano riusciti a portarsi in vantaggio grazie all’assist di Speziale e al gol (terzo in quattro partite) di Tonani. L’Inveruno di Andreoletti ha però cambiato marcia e ribaltato le sorti del match a suo favore con Gatelli prima (tocco di precisione su calcio d’angolo), con un gran tiro di sinistro di Stronati poi e con l’immancabile sigillo di Jonathan Broggini per il 3-1 finale. Grazie ai tre punti conquistati, l’Inveruno guadagna un’altra posizione: arriva alla sosta natalizia in quinta posizione.

DUE SCONFITTE DI MISURA

Succede tutto nel secondo tempo nella sfida tra l’Arconatese e la capolista Lecco. I ragazzi di Livieri tengono lungamente testa alla prima della classe ma si ritrovano sotto di due reti alla mezz’ora della ripresa. Mai doma, l’Arconatese accorcia le distanze con Vavassori ma deve purtroppo uscire dal campo con una sconfitta immeritata.

Due gol subiti nella prima mezz’ora di gioco hanno reso arduo il già difficile impegno della Caronnese che era ospite del Como nel big match natalizio con alcune assenze importanti e tre giocatori classe 2000 (Mandracchia, Di Munno e Barbera) nell’undici titolare. I ragazzi di Achille Mazzoleni “girano la boa” del girone B a quota 36 in terza posizione. La Serie D tornerà in campo il prossimo 6 gennaio

SERIE D GIRONE A

DICIASSETTESIMA GIORNATA: Borgaro Nobis-Folgore Caratese 1-1, Stresa Sportiva-Casale 0-2, Chieri-Fezzanese 1-3, Sanremese-Borgosesia 0-0, Arconatese-Lecco 1-2, Ligorna-Savona 1-1, Milano City-Inveruno 1-3, Pro Dronero-Lavagnese rinv., Sestri Levante-Bra 0-0.

CLASSIFICA: Lecco 42, Sanremese 35, Savona 34, Casale 32, Inveruno, Ligorna 27, Bra 25, Folgore Caratese 23, Chieri, Sestri Levante 22, Fezzanese 21, Lavagnese* 20, Borgosesia 18, Arconatese, Milano City 16, Stresa 13, Pro Dronero* 12, Borgaro Nobis 5.

SERIE D GIRONE B

DICIASSETTESIMA GIORNATA: Legnago Salus-Sondrio 0-1, Mantova-Villafranca Veronese 2-0, Ciserano-Ambrosiana 1-0, Como-Caronnese 2-0, Olginatese-Scanzorosciate 0-0, Ponte SP Isola-Darfo Boario 3-0, Pro Sesto-Caravaggio 1-1, Rezzato-Seregno 2-1, Villa d’Almè VB-Virtus Bergamo 0-0.

CLASSIFICA: Mantova 44, Como 42, Caronnese, Pro Sesto 36, Rezzato 35, Villa d’Almè VB 27, Virtus Bergamo 25, Ponte SP Isola, Sondrio 23, Caravaggio 20, Seregno 18, Ciserano, Darfo 16, Ambrosiana, Villafranca V., Scanzorosciate 14, Legnago S. 13, Olginatese 4.

