L’UNIVERSAL SOLARO ESONERA BRUCOLI

La sconfitta di misura rimediata domenica al cospetto della Lentatese, squadra che allenava nella scorsa stagione, è costata cara a Enzo Brucoli: l’Universal Solaro ha infatti deciso di esonerare il tecnico dalla guida tecnica della squadra di Promozione.

VOLPI: “SERVIVA UNA SCOSSA”

“Umanamente mi spiace molto perché reputo Enzo Brucoli una bravissima persona – dice Luca Volpi direttore sportivo dell’Universal Solaro – ma essere ancora senza punti in classifica dopo cinque giornate del girone di andata esigeva un intervento da parte del club”.

ANCORA VOLPI: “LA COLPA E’ DI TUTTI”

“In questo momento – ha detto il diesse solarese nell’intervista che troverete integralmente domani in edicola su “La Settimana di Saronno” – è inutile puntare il dito verso la preparazione atletica, la disposizione tattica o quant’altro. La colpa è di tutti e, allo stesso modo, tutti dovremo dare il massimo per raddrizzare la classifica”.

BRUCOLI: “DECISIONE INEVITABILE”

Dal canto suo, l’allenatore Vincenzo Brucoli sottolinea che: “La decisione era inevitabile visti i risultati negativi. Mi spiace solo non aver avuto il tempo per lavorare con un gruppo che può decisamente fare meglio. Abbiamo avuto molta sfortuna ma, si sa, nel calcio contano solo i risultati e non le prestazioni”.

PER ORA C’E’ VITO FRATTO

In attesa della nomina del nuovo allenatore, prevista entro lunedì, la prima squadra dell’Universal è seguita dal tecnico della Juniores Vito Fratto che siederà in panchina anche domenica nel match di campionato con la Guanzatese.

