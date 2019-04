L’urlo della Castellanzese: Serie D, promozione matematica

CASTELLANZA – La più grande impresa calcistica della stagione è compiuta: al termine di una stagione stratosferica la Castellanzese ha ottenuto oggi a Vigevano la vittoria che sancisce la strameritata promozione al campionato di Serie D. Il club del presidente Alberto Affetti approda alla “Serie A” della Lega Nazionale Dilettanti con pieno merito. Dilagante nel girone di andata quando ha innestato il turbo e non si è più voltata indietro, la squadra allenata da Fiorenzo Roncari nel girone di ritorno, in mezzo a mille vicissitudini, ha fatto appello all’unità del gruppo, ad un grandissimo cuore, ad un indomito carattere per mantenere il vertice del girone A che non ha mai nemmeno condiviso con nessuno. A Vigevano, davanti ad una tribuna che si è ben presto colorata di nero verde, la giusta apoteosi. La Castellanzese è in Serie D.

A tutte le attese big della vigilia resta la chance dei play off che inizieranno con una doppia sfida che promette spettacolo Fenegrò-Varesina e Legnano-Verbano. La Castanese, dal canto suo, ha il fattore campo e il doppio risultato a favore nel play out con l’Union Villa che mette in palio la salvezza.

GIORNATA 30: Varesina-Ardor Lazzate 3-1, Verbano-Busto 81 2-1, Città Di Vigevano-Castellanzese 1-4, Fenegrò-Ferrera Erbognone 6-0, Union Villa Cassano-Legnano 0-1, Mariano-Sestese 0-2, Acc. Pavese S. Genesio-Varese 2-2, Castanese-Alcione 3-3.

CLASSIFICA: Castellanzese 64, Fenegrò 62, Legnano 61, Verbano, Varesina 58, Busto 81 49, Sestese 42, Ardor Lazzate, Varese 39, Accademia Pavese 38, Mariano, Alcione 36, Castanese 28, Union Villa 24, Città di Vigevano 20, Ferrera Erbognone 9.

I VERDETTI – Castellanzese promossa in Serie D. Play off: Fenegrò-Varesina, Legnano-Verbano. Play out: Castanese-Union Villa. Ferrera Erbognone retrocessa in Promozione.

