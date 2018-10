Universal Calcio Solaro : “L’arbitro era in una posizione perfetta. Rigori così evidenti non si possono non vedere”.

L’urlo dell’Universal

La sesta sconfitta consecutiva rimediata dall’Universal nel girone A del campionato di Promozione di calcio, non è stata affatto digerita dall’ambiente solarese. A rendere più amato il risultato c’è anche l’evidente disattenzione dell’arbitro in occasione di un netto fallo di mano commesso in piena area di rigore da un giocatore della Guanzatese cone si può benissimo vedere dalle immagini che ci ha fatto pervenire il club di Solaro.

“L’arbitro era in una posizione perfetta – ha detto il direttore sportivo Luca Volpi nell’intervista che troverete venerdì sull’edizione de “La Settimana di Saronno” – rigori così evidenti non si possono non vedere”.