Martina Alzini Campionessa d’Europa nel ciclismo su pista

MARTINA ALZINI CAMPIONESSA D’EUROPA

“E’ il mio ultimo anno da Under 23 e voglio chiudere nel miglior modo possibile…”.

E’ una ragazza di parola Martina Alzini, la parabiaghese che al velodromo “Eddy Merckx” a Gand, in Belgio, ha conquistato la medaglia d’oro nella prova di inseguimento a squadre ai Campionati Europei di ciclismo su pista.

Reduce dalla vittoria agli European Games di Minsk, le azzurre hanno fatto ancora meglio. Martina Alzini in compagnia di Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster ottiene il miglior tempo in semifinale superando la temuta Gran Bretagna.

Nella finale con la Francia, le azzurre rendono onore alla maglia stravincendo in 4’15”915 (4’19”593 per le transalpine) che è anche il nuovo record italiano assoluto. Sul podio sale poi giustamente anche Marta Cavalli che ha contribuito al raggiungimento dell’oro europeo.

La ventiduenne in forza al Bigla Team è una delle papabili azzurre che dovrà scendere in pista anche nella prova individuale.

Nella stessa tornata di gare, la grande prova del magentino Andrea Piccolo impegnato nell’ìinseguimento individuale Juniores, non ottiene il premio meritato: il campione italiano a cronometro chiude la sua più che ottima performance in quarta posizione, battuto d’un soffio dall’inglese Leo Hayter nella finale per il bronzo.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.