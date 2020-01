Milan – Rhodense: è amichevole a Milanello questo pomeriggio.

Dopo le feste di Natale il Milan torna in campo alle 12.30 al Centro Sportivo di Milanello. Dopo un pranzo tutti insieme si terrà la prima seduta di allenamento del 2020. I rossoneri affronteranno in amichevole la Rhodense, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Il fischio d’inizio è previsto per le 15 e potrebbe essere l’occasione per il neo arrivato ZlatanIbrahimovic di prendere confidenza con la squadra. Lo svedese infatti è atterrato solo ieri a Linate ed è stato presentato ufficialmente questa mattina.

