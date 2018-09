Per il corridore di Arese bronzo ai Mondiali Master di Atletica Leggera di Malaga.

Mondiali Master di Atletica Leggera, sventola il ticolore

Tra i più forti in Italia e, da oggi, anche al mondo. Terzo gradino del podio e bronzo mondiale per il runner aresino Aldo Borghesi. Una prova durissima, quella del Cross Country: un percorso da 2km da percorrere per tre volte, “con salite e discese asfissianti tutte sullo sterrato”. Lì Borghesi si è misurato coi più forti al mondo, correndo con una media di 4’33” e impiegando in totale 27’22”. E portando il tricolore sul podio mondiale.

