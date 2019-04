New Easy Dance Albairate: il gruppo “Emotion dance urban project” a Roma il 27 aprile per staccare un biglietto per la finale mondiale a Phoenix.

New Easy Dance Albairate: il sogno Hip hop International

La New Easy Dance di Albairate si gode le festività pasquali dopo aver ottenuto l’accesso alla fase finale dell’ Hip hop International 2019. E sono giunti in questi giorni anche numerosi altri riconoscimenti e vittorie per i più giovani ballerini e talenti della scuola nei loro gruppi.

Il mese di aprile si è aperto con la scuola che si è resa protagonista con i gruppi Hip Hop al trofeo Mariano Danza 2019. Le piccole R&B hanno conquistato un bellissimo terzo posto in una categoria under 12 combattutissima, mentre grande onore al gruppo della scuola “Hipnotik”, che si è piazzato terzo nella categoria Under 18.

La settimana sucessiva la scuola è stata protagonista con due esibizioni al bellissimo spettacolo “Galà della danza ” Organizzato il 12 aprile presso la Fiera di Abbiategrasso, la scuola ha esibito sul palco lo show Hip Hop del gruppo “Hipnotik”, accompagnato dalla prima esibizione in esterna delle nuove ragazze di Danza contemporanea della scuola.

Dalla scuola giungono i ringraziamenti ad insegnanti e ballerini per il continuo impegno nella danza e per i risultati ottenuti. Il gruppo “Emotion dance urban project” domenica 27 aprile sarà a Roma all’Hip hop International 2019 per tentare di staccare il biglietto della finale mondiale che si svolgerà a Phoenix in Arizona. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE