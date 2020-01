Eccellente inizio di stagione silver per la società di ginnastica ritmica con sede a Venegono Superiore nella prima prova del campionato di insieme silver andato in scena domenica 19 gennaio a Desio.

11 squadre in pedana, tre podi

La Kinesis si è presentata con ben 11 squadre e le soddisfazioni non sono mancate. La giornata si è aperta con un prezioso oro conquistato nella massima categoria silver, dalla squadra up LD. Le ginnaste Melissa Monetti, Giulia Fioratti, Marika Mirenzio, Ylenia Abate e Rebecca Grimoldi, hanno portato in pedana una composizione accattivante e competitiva, premiata dalla giuria con il primo posto.

Bronzo e argento

Altre due medaglie sono arrivate dalle piccole atlete della categoria base LC in pedana con i cerchi. Le due squadre Kinesis, composte da Giulia Stevenazzi, Francesca Dragonetti, Erika Pierobon, Sofia Spinelli, Alice Ortelli, Giada Michielin, Matilda Gamillo e Vanessa D’Orazio, sono salite sul podio, vincendo un argento e un bronzo su ben 12 squadre in gara. Doppia soddisfazione per queste atlete di 11 e 9 anni che si sono cimentate per la prima volta in un esercizio con gli attrezzi.

Ottimi segnali anche dalle sei coppie LB up e dalle due squadre LC up, che nonostante qualche errore e ampi margini di miglioramento, hanno ben figurato tra le tante società in gara.

