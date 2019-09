Olimpiadi di Cusago con l’Asd RugBio: giornata di sport e divertimento domenica 8 settembre al centro comunale.

Domenica 8 settembre, dalle 15 alle 18, al centro sportivo comunale è andata in scena la prima edizione delle Olimpiadi di Cusago; l’iniziativa, organizzata dall’Asd RugBio, è nata per festeggiare la chiusura del camp estivo e l’apertura del nuovo anno sportivo, ed è stata anche l’occasione per far sperimentare a bambini e famiglie le attività e gli sport che, poi, durante l’anno, è possibile praticare con gli istruttori e gli educatori qualificati di RugBio. Era presente anche il Comune, che ha provveduto alle medaglie. Si sono presentate centinaia di persone, che si son cimentate nel rugby, nella danza, nel teatro, nel calcio, nell’orienteering, nello yoga, nella ginnastica ritmica, nel volley e nel karate.

E' stata una giornata innovativa, dove le famiglie hanno potuto avvicinarsi e conoscere una bellissima realtà di sport, crescita e valori positivi, con tanto divertimento. Un ringraziamento è stato fatto a tutte le associazioni e alle persone che hanno aderito a questa proposta di RugBio per promuovere lo sport come sostegno alla crescita. La splendida giornata non poteva che concludersi con una gustosa cena tra grigliata e pollo al curry, con la musica live di Dj Sabbs.