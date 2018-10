“La candidatura di Milano e Cortina è ufficiale. Sono davvero soddisfatto. Ora al lavoro!”

Ufficiale la candidatura Olimpiadi Milano-Cortina

Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sui social networks commentando la notizia dell’ufficializzazione della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 da parte del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale riunito in Argentina.

Unire le forze

“Uniamo le forze per centrare un obiettivo importantissimo non solo per la Lombardia e il Veneto – ha proseguito il presidente Fontana – ma per tutta Italia”.

