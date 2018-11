Piovono gol su tutti i campi del girone N di Seconda Categoria

PIOVONO GOL SU TUTTI I CAMPI

Attaccanti in evidenza nella giornata in cui il Santo Stefano Ticino si tiene il primato in solitaria con una lunghezza di vantaggio su Marcallese e Parabiago e due sulla sempre più sorprendente Victor Rho.

In gol ci va il capocannoniere Gianmaria Sacchi giunto a quota 13 e decisivo nel 3-2 con Arese firmato anche dagli altri “tenori” Maddestra e Rizzo. Ebali segna la settima rete stagionale chiudendo la goleada del Real VanzagheseMantegazza che “maltratta” Buscate.

Quarta rete stagionale di Matteo Gliro che trascina la Marcallese con Albairate. Anche Drilon Sherifi raggiunge quota 4 nella preziosissima affermazione del Cuggiono sul S.Ilario.

Vanno a segno Luca Sandrin e Christian Marsico che con D’Avolo permettono all’Arluno di cogliere tre punti d’oro col Vela Mesero.

Luca Gaifami arriva a quota 6 ma nella Victor che ottiene tre punti d’oro nella sfida diretta con lo Sporting Abbiategrasso, c’è gloria anche per Simone Gaifami e Marco Grassi.

IL RIEPILOGO

DECIMA GIORNATA: Arluno-Vela Mesero 3-2, Cuggiono-S.Ilario Milanese 2-0, Marcallese-Robur Albairate 2-1, Oratoriana Vittuone-Oratorio San Gaetano 4-2, Parabiago-SG Sport Arese 3-2, Real VanzagheseMantegazza-Buscate 5-0, S.Stefano Ticino-Casorezzo 2-1, Victor Rho-Sporting Abbiategrasso 3-0.

CLASSIFICA: Santo Stefano Ticino 20, Marcallese, Parabiago 19, Victor Rho 18, Real Vanzaghese Mantegazza 17, Cuggiono, S.Ilario 16, Sporting Abbiategrasso, Vela Mesero 15, Arluno, Oratoriana Vittuone 14, Robur Albairate 13, Buscate 11, Casorezzo 8, Oratorio San Gaetano 7, SG Sport Arese 1.

UNDICESIMA GIORNATA (domenica 18 novembre, 14.30): Buscate-San Giuseppe Arese, Casorezzo-Oratoriana Vittuone, Oratorio San Gaetano-Marcallese, Robur Albairate-Cuggiono, S.Ilario Milanese-Real Vanzaghese Mantegazza, Sporting Abbiategrasso-Arluno, Vela Mesero-S.Stefano Ticino, Victor Rho-Parabiago.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.