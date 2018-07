Polisportiva Cdg di Motta: venerdì 6 luglio “Gli uomini scoppiati fanno goal (forse)” e domenica 8 luglio Open day per i bambini.

Polisportiva Cdg di Motta: doppio appuntamento nel fine settimana

Doppio appuntamento calcistico per la Polisportiva Cdg di Motta Visconti: venerdì 6 luglio alle 21 al campo sportivo gli Esordienti saranno protagonisti della partita-evento «Gli uomini scoppiati fanno goal (forse)», con la partecipazione della squadra femminile. Domenica 8 luglio, invece, Open Day per bambine e bambini nati tra il 2006 ed il 2012. I bambini saranno invitati a svolgere attività ludico motorie condotte dagli istruttori tesserati, divisi per categorie, sui campi in erba dell’oratorio San Luigi.