Pontevecchio, l’allenatore è Pavesi dopo le dimissioni di Garavaglia

PONTEVECCHIO: L’ALLENATORE E’ PAVESI

Le due recenti e severe sconfitte subite con Ticinia Robecchetto prima e Nerviano poi hanno lasciato il segno al Pontevecchio, squadra militante nel girone N di Prima Categoria: l’allenatore Marco Garavaglia ha rassegnato le dimissioni, accettate dal club che ha poi affidato la squadra ad Antonio Pavesi.

“DECISIONE CHE RISPETTIAMO”

“Voglio innanzitutto ringraziare Marco Garavaglia – ha detto il presidente Marcello Pizzino nell’intervista che sarà pubblicata sulla prossima edizione di Settegiorni in edicola venerdì 16 – per come ha saputo dare forma ad un progetto iniziato da zero l’anno scorso. Ci spiace che abbia deciso di interrompere la collaborazione ma è una decisione che rispettiamo”.

“ED ORA FUORI GLI ATTRIBUTI”

“Abbiamo parlato chiaro ai giocatori – ha anche detto Pizzino – e li abbiamo spronati a tirare fuori gli attributi prendendosi ognuno la propria responsabilità. Pontevecchio non è certo una squadra che deve andare in giro a fare la figura del cioccolataio”.

PAVESI GIA’ AL LAVORO

Presentato alla squadra martedì, Antonio Pavesi si è già messo al lavoro anche perché il calendario propone un doppio impegno decisamente non semplice con la Solese prima e con la Boffalorese poi.

