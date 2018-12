Prima: Aurora Cantalupo da urlo, Sedriano a +7

Straordinaria prestazione dell’Aurora Cantalupo: i gemelli Luca Ruggieri (15 gol) e Francesco D’Ascanio (10) stendono il Cas Sacconago e regalano alla neopromossa cerrese il titolo di campione d’inverno. Si fanno avanti a grandi passi anche Vanzaghellese, Folgore Legnano e Gorla Maggiore che hanno tutti approfittato in pieno della bella impresa dell’undici cerrese, ottenendo tutte e tre una vittoria in trasferta.

QUINDICESIMA GIORNATA: Arsaghese-Gorla Maggiore 1-2, Aurora Cerro M. Cantalupo-Cas Sacconago 3-1, Brebbia-Vanzaghellese 0-1, Cantello Belfortese-Ispra 0-1, Luino Maccagno-Union Tre Valli 1-2, San Marco-Antoniana 4-0, Solbiatese Insubria-Folgore Legnano 0-3, Valceresio A. Audax-Tradate 0-0

CLASSIFICA: Aurora Cerro M. Cantalupo, Cas Sacconago 30, Vanzaghellese 29, Folgore Legnano, Gorla Maggiore 28, Valceresio Audax 26, Cantello Belfortese, Arsaghese 21, Tradate, Solbiatese Insubria 20, San Marco 18, Brebbia, Ispra 17, Union Tre Valli 12, Antoniana 9, Luino Maccagno 5.

PRIMA N – SOLESE, CHE SUCCEDE?

Quarantuno punti su 45 disponibili: il girone di andata del Sedriano è tutto riassunto in questa incredibile cifra. Gli ultimi tre della serie sono arrivati sul campo della Pregnanese con reti di Savarese e Citro. Un bel “regalo di Natale” per la capolista arriva però da Cascina del Sole, dove il Barbaiana batte la Solese e permette alla squadra di Marcello Galli di giungere alla sosta con sette punti di vantaggio sulla seconda. E’ un momento delicato per i solesi di Lucio Monaco che nelle ultime tre partite hanno ottenuto un punto e due sconfitte casalinghe.

Al terzo posto c’è la sorprendente Accademia Settimo di Luca Marinoni che cala il poker sul campo della Triestina e mette la freccia superando la Boffalorese “maltrattata” a Garbagnate dall’Osl di mister Colino in rete quattro volte. In fondo alla classifica, detto del gran colpo del Barbaiana, torna a sorridere l’Ossona: il 2-0 casalingo permette il “salto triplo” in classifica e relega Nerviano all’ultimo posto in classifica.

QUINDICESIMA GIORNATA: Lainatese-Concordia 1-1, Osl Garbagnate-Centro Giov. Boffalorese 4-1, Ossona-Nerviano 2-0, Pontevecchio-Turbighese 3-3, Pregnanese-Sedriano 0-2, Solese-Barbaiana 0-2, Ticinia Robecchetto-Bollatese 2-2, Triestina-Accademia Settimo 1-4.

CLASSIFICA: Sedriano 41, Solese 34, Accademia Settimo 31, Boffalorese 30, Turbighese 29, Osl Garbagnate 25, Bollatese 23, Ticinia Robecchetto, Pontevecchio 20, Ossona 16, Lainatese 15, Pregnanese 13, Triestina, Concordia 12, Barbaiana 9, Nerviano 7.

