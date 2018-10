Prima N: la Solese accorcia le distanze dal Sedriano capolista

E’ il Pontevecchio di Marco Garavaglia il primo ad aver rallentato la marcia del Sedriano, fermato sul pareggio dalla compagine magentina dopo sette vittorie consecutive. I ragazzi di Marcello Galli restano al comando della classifica ma ora hanno un solo punto di vantaggio sulla neopromossa Solese che, trascinata dalla tripletta di Massimiliano Suppa ha superato l’ostica e mai doma Ossona.

Altra tripletta di giornata è quella di Luca Sciannamea che prende per mano la Boffalorese champagne vittoriosa 5-3 a Barbaiana ed ora terza in classifica a 4 punti dalla vetta.

Non è fortunato l’esordio di Mattia Robecchi sulla panchina del Concordia battuto dall’Accademia Settimo che registra la doppietta del bomber Claudio Bastianello.

Il giovanissimo difensore classe 1998 Luca Silva riporta alla vittoria la Bollatese. Doppietta per Luca Piazza, attaccante della Pregnanese decisivo nel pareggio ottenuto in casa del Ticinia Robecchetto.

OTTAVA GIORNATA: Accademia Settimo–Concordia 3-2, Barbaiana–Boffalorese 3-5, Bollatese–Nerviano 1-0, Pontevecchio–Sedriano 2-2, Solese–Ossona 4-3, Ticinia Robecchetto–Pregnanese 2-2, Triestina–Osl Garbagnate 1-3, Turbighese–Lainatese 1-0.

CLASSIFICA: Sedriano 22, Solese 21, Boffalorese 18, Accademia Settimo 16, Ticinia Robecchetto 14, Osl Garbagnate, Turbighese 13, Bollatese, Pontevecchio, Pregnanese 10, Ossona 9, Barbaiana, Concordia 5, Lainatese, Nerviano 4, Triestina 3.

NONA GIORNATA (domenica 4 novembre, 14.30): Boffalorese-Bollatese, Concordia-Barbaiana, Lainatese-Accademia Settimo, Nerviano-Sedriano, Osl Garbagnate-Turbighese, Ossona-Triestina, Pregnanese-Solese, Ticinia Robecchetto-Pontevecchio.

PRIMA A – INSISTE LA VANZAGHELLESE

Il quarto gol di Matteo Lo Piccolo vale tre punti: la Vanzaghellese espugna Legnano e resta al primo posto della classifica. Delle cinque squadre in testa, al fianco dei ragazzi di mister Andrea Trubia è rimasto solo il Cas Sacconago.

Fermato dalla pioggia il Gorla, e bloccato sul pareggio il Valceresio, cade il Cantello, vittima della fame di riscossa del Tradate. I primi due gol stagionali di Souhail Knouzi valgono la seconda vittoria di fila per i ragazzi di Carlo Belvisi in piena rimonta in classifica.

Torna alla vittoria anche l’Aurora Cerro Cantalupo: nel 3-2 con l’Arsaghese anche il sesto gol in cinque partite per D’Ascanio.

OTTAVA GIORNATA: Cas Sacconago-Ispra 1-0, Aurora Cerro M. Cantalupo-Arsaghese 3-2, Tradate-Cantello Belfortese 2-0, Folgore Legnano-Vanzaghellese 0-1, Luino Maccagno-Brebbia rinv,, Solbiatese Insubria-San Marco 2-2, Union Tre Valli-Gorla Maggiore rinv., Valceresio Audax-Antoniana 0-0.

CLASSIFICA: Vanzaghellese, Cas Sacconago 17, Valceresio Audax 15, Gorla Maggiore*, Cantello Belfortese 14, Aurora Cerro M. Cantalupo 13, Tradate 12, Folgore Legnano, Solbiatese Insubria 11, Arsaghese 10, San Marco, Ispra 9, Brebbia* 8, Union Tre Valli*, Luino Maccagno* 7, Antoniana 3. (*1 partita in meno)

NONA GIORNATA (domenica 4 novembre, 14.30): Arsaghese-Tradate, Brebbia-Aurora Cerro M. Cantalupo, Cantello Belfortese-Cas Sacconago, Gorla Maggiore-Folgore Legnano, Ispra-Union Tre Valli, San Marco-Luino Maccagno, Solbiatese Insubria-Valceresio Audax, Vanzaghellese-Antoniana.

