PRIMA N, LE SEI “BIG” VINCONO TUTTE

Alla vigilia di un turno che le vedrà opposte in tre big match, le prime sei della classifica ottengono tutte i tre punti in palio, anche con risultati roboanti. La capolista Sedriano ritrova subito confidenza con la vittoria segnando sei reti al Nerviano. In evidenza Yahya Kaddouri, classe 1998, autore di una tripletta accanto ai “soliti” Bonomelli, Paoluzzi e Savarese.

DIETRO LA CAPOLISTA NON MOLLA NESSUNO

La Solese “risponde” segnando cinque gol alla Pregnanese (doppietta per Suppa e Corsaro) e la Boffalorese tiene il passo superando la Bollatese grazie ad Andrea Magnotti e Torno.

Chiudono la nona giornata col bottino pieno anche Accademia Settimo (con Masoero l’ha messa Bastianello), Osl Garbagnate e il Ticinia che batte il Pontevecchio al termine di un match spettacolare.

In fondo alla classifica spicca la prima vittoria stagionale del Concordia Robecco e il brutto scivolone casalingo dell’Ossona con la Triestina.

IL RIEPILOGO

NONA GIORNATA: Boffalorese-Bollatese 2-1, Concordia-Barbaiana 3-0, Lainatese-Accademia Settimo 1-2, Nerviano-Sedriano 0-6, Osl Garbagnate-Turbighese 3-0 Ossona-Triestina 0-2, Pregnanese-Solese 1-5, Ticinia Robecchetto-Pontevecchio 5-3.

CLASSIFICA: Sedriano 25, Solese 24, Boffalorese 21, Accademia Settimo 19, Ticinia Robecchetto 17, Osl Garbagnate 16, Turbighese 13, Bollatese, Pontevecchio, Pregnanese 10, Ossona 9, Concordia Robecco 8, Triestina 6, Barbaiana 5, Lainatese, Nerviano 4.

DECIMA GIORNATA (domenica 11 novembre, 14.30): Accademia Settimo-Osl Garbagnate, Barbaiana-Lainatese, Bollatese-Concordia, Pontevecchio-Nerviano, Sedriano-Boffalorese, Solese-Ticinia Robecchetto, Triestina-Pregnanese, Turbighese-Ossona.

