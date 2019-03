Prima – Sedriano straordinario: “+13”

La qualificazione in Coppa non placa la voglia di vincere del Sedriano che vive una giornata forse fondamentale nella rincorsa alla Promozione. Alla rotonda vittoria per 3-0 sul Nerviano (l’eroe di Coppa, Mariani e poi Groe e Paoluzzi) risponde solo la Solese (che fatica con la Pregnanese…): ora i giallo blu di Marcello Galli hanno tredici punti di vantaggio, quando in palio ne sono rimasti 18. Si sono fermate sia l’Accademia Settimo sorpresa dalla vivace Lainatese che incassa così tre preziosissimi punti (impresa riuscita anche ai “cugini” del Barbaiana ad una settimana dal derby che vale una gran fetta di salvezza…) sia la Boffalorese uscita a mani vuote dal campo della Bollatese trascinata dai gol di Pianta. Sempre a secco la Ticinia Robecchetto (caduta anche a Pontevecchio e raggiunta dalla Lainatese) che è in piena zona play out.

GIORNATA 24: Sedriano-Nerviano 3-0, Bollatese-CG Boffalorese 2-0, Barbaiana-Concordia 2-1, Accademia Settimo-Lainatese 0-2, Turbighese-Osl Garbagnate 2-0, Triestina-Ossona 1-0, Solese-Pregnanese 3-2, Pontevecchio-Ticinia Robecchetto 2-1.

CLASSIFICA: Sedriano 63, Solese 50, Accademia Settimo 49, Turbighese 46, Boffalorese 45, Osl Garbagnate 37, Pontevecchio 35, Bollatese 34, Ossona, Triestina 28, Lainatese, Ticinia Robecchetto 26, Concordia 21, Barbaiana 18, Pregnanese 16, Nerviano 15. (*1 partita in meno)

PRIMA CATEGORIA A – D’ASCANIO SCATENATO

C’è il Gorla Maggiore alle spalle del Cas Sacconago. Gorlesi rilanciati dalla vittoria ottenuta sul campo della Folgore Legnano, apparsa un po’ stanca dopo il vittorioso recupero di giovedì. D’Ascanio si scatena e l’Aurora Cerro Cantalupo ritorna al terzo posto in classifica. Assente non giustificata la Vanzaghellese caduta in casa dell’Antoniana.

GIORNATA 24: Tradate-Arsaghese 1-1, Aurora Cerro M. Cantalupo-Brebbia 3-0, Cas Sacconago-Cantello Belfortese 2-0, Folgore Legnano-Gorla Maggiore 1-2, Union Tre Valli-Ispra 1-3, Luino Maccagno-San Marco 0-5, Valceresio A. Audax-Solbiatese Insubria 0-1, Antoniana-Vanzaghellese 1-0.

CLASSIFICA: Cas Sacconago 49, Gorla Maggiore 45, Folgore Legnano, Aurora Cerro M. Cantalupo 43, Vanzaghellese, Valceresio Audax 42, Ispra 36, Cantello Belfortese 32, Tradate, Arsaghese 31, Solbiatese Insubria 28, Brebbia, San Marco 27, Antoniana 25, Union Tre Valli 13, Luino Maccagno 9.

PRIMA CATEGORIA B – CADE L’ESPERIA

GIORNATA 24: Castello Cantù-Ceriano Laghetto 2-0, Cantù Sanpaolo-Desio 0-3, Cabiate-Esperia Lomazzo 1-0, Rovellasca-FM Portichetto 2-6, Real San Fermo 2010-Faloppiese Ronago 1-2, Tavernola-LarioIntelvi 3-2, Ardita Como-Monnet Xenia Sport 2-1, Senago-Polisportiva Nova 1-0.

CLASSIFICA: Cabiate 55, Castello Cantù 48, Esperia Lomazzo 46, Polisportiva Nova, FM Portichetto 41, Ardita Como 39, Desio 38, Rovellasca, Faloppiese Ronago 33, Ceriano Laghetto 31, Tavernola 30, Real San Fermo 25, Monnet Xenia 22, Senago 15, LarioIntelvi 13, Cantù Sanpaolo 12.

PRIMA CATEGORIA M – LA MOTTESE RINASCE

GIORNATA 24: Albuzzano-Casorate Primo 0-2, Garlasco-Giovanile Lungavilla 0-0, Virtus Binasco-Mortara 3-1, Casteggio-Oratorio Stradella 1-0, Calcio Mottese-Sizianese 3-0, Alagna-Stella Bianca Casarile 1-0, Lomellina-Vigevano 0-3, Siziano Lanterna-Vistarino 2-1.

CLASSIFICA: Vistarino 58, Virtus Binasco 49, Mottese 43, Garlasco, Casteggio 40, Albuzzano 37, Giovanile Lungavilla, Casorate Primo 36, Siziano Lanterna 34, Alagna 32, Mortara 29, Vigevano 26, Oratorio Stradella 25, Sizianese, Stella Bianca Casarile 20, Lomellina Calcio 8.

