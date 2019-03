Prima: Vanzaghellese sugli scudi nel girone A

Ivano Izzo si scatena, segna una tripletta e la Vanzaghellese domina il big game del girone A con la Folgore Legnano che capitola cinque volte. Si riprende anche il Gorla Maggiore. Ci sono così tre squadre (Vanzaghellese, Gorla e Valceresio) che seguono la capolista Cas Sacconago con quattro punti da recuperare.

Nel girone N Pontevecchio cerca di spaventare Sedriano come riuscì all’andata, ma la capolista rimonta con l’ottimo Citro e con bomber Savarese, tenendo così la prima inseguitrice a 11 punti.

In coda, Panzarea prima e Sirotich poi tengono a galla la Ticinia che in extremis guadagna il pareggio in casa della Pregnanese lanciata dalla doppietta di Piazza.

PRIMA CATEGORIA A GIORNATA 23: Ispra-Cas Sacconago 0-0, Arsaghese-Aurora Cerro Cantalupo 2-2, Cantello Belfortese-Tradate 1-1, Vanzaghellese-Folgore Legnano 5-0, San Marco-Solbiatese Insubria 4-1, Antoniana-Valceresio Audax 0-0, Brebbia-Luino Maccagno 0-1, Gorla Maggiore-Union Tre Valli 2-0.

CLASSIFICA: Cas Sacconago 46, Vanzaghellese, Gorla Maggiore, Valceresio Audax 42, Folgore Legnano*, Aurora Cerro M. Cantalupo 40, Ispra 33, Cantello Belfortese 32, Tradate, Arsaghese 30, Brebbia 27, Solbiatese Insubria 25, San Marco 24, Antoniana 22, Union Tre Valli* 13, Luino Maccagno 9. (*1 partita in meno)

PRIMA CATEGORIA B GIORNATA 23: Esperia Lomazzo-Ardita Como 1-0, Desio-Cabiate 1-1, Ceriano Laghetto-Cantù Sanpaolo 3-1, Lariointelvi-Polisportiva Nova 2-4, F. M. Portichetto-Real S.Fermo 2-1, Monnet Xenia-Rovellasca 1-3, Castello Cantù-Senago 5-0, Faloppiese Ronago-Tavernola 1-1.

CLASSIFICA: Cabiate 52, Esperia Lomazzo 46, Castello Cantù 45, Polisportiva Nova 41, FM Portichetto 38, Ardita Como 36, Desio 35, Rovellasca 33, Ceriano Laghetto 31, Faloppiese Ronago 30, Tavernola 27, Real San Fermo 25, Monnet Xenia 22, LarioIntelvi 13, Senago, Cantù Sanpaolo 12.

PRIMA CATEGORIA M GIORNATA 23: Giovanile Lungavilla-Casteggio domani, Sizianese-Albuzzano 1-3, Mortara-Mottese 1-2, Casorate Primo-Garlasco 3-0, Oratorio Stradella-Lomellina 3-0, Alagna-Siziano Lanterna 0-1, Stella Bianca Casarile-Virtus Binasco 0-2, Vigevano-Vistarino 2-3.

CLASSIFICA: Vistarino 58, Virtus Binasco 46, Mottese 40, Garlasco 39, Albuzzano 37, Giovanile Lungavilla 35, Casteggio 34, Casorate Primo 33, Siziano Lanterna 31, Alagna, Mortara 29, Oratorio Stradella 25, Vigevano 23, Sizianese, Stella Bianca Casarile 20, Lomellina Calcio 8.

PRIMA CATEGORIA N GIORNATA 23: Concordia-Accademia Settimo 1-2, Centro Giov. Boffalorese-Barbaiana 3-1, Nerviano-Bollatese 1-2, Sedriano-Pontevecchio 2-1, Ossona-Solese 1-1, Pregnanese-Ticinia Robecchetto 2-2, Osl Garbagnate-Triestina 3-0, Lainatese-Turbighese 0-2.

CLASSIFICA: Sedriano 60, Accademia Settimo 49, Solese 47, Boffalorese 45, Turbighese 43, Osl Garbagnate 37, Pontevecchio* 32, Bollatese 31, Ticinia Robecchetto 26, Triestina, Ossona* 25, Lainatese 23, Concordia 21, Pregnanese 16, Barbaiana, Nerviano 15. (*1 partita in meno)

