PROMOZIONE – CAPOLAVORO ARANCIONE

E’ di colore arancione, come la maglia della Rhodense, il capolavoro della giornata. I ragazzi di Gabriele Raspelli, andati sotto di in gol in casa della Vergiatese capolista, giocano una partita splendida per intensità ed efficacia ribaltando il risultato con tre splendidi gol di Caruso, Battaglia e Gentile e riprendendosi il primo posto in classifica.

Giornata importante anche in coda: Michele Scavo prende ancora per mano FBC Saronno e lo conduce al prezioso successo sulla Base 96 ma il gran colpo è del Fagnano che fa bottino pieno a Lentate con Denis Manuzzato (decimo centro stagionale) in grande evidenza nel 5-2 rifilato alla Lentatese. I ragazzi di Ulissa Raza sono ora col fiato sul collo dell’Uboldese caduta malamente in casa.

GIORNATA 24: Fbc Saronno-Base 96 2-1, Guanzatese-Cob 91 1-1, Lentatese-Fagnano 2-5, Uboldese-Meda 0-1, Universal Solaro-Morazzone 3-5, Besnatese-Muggiò 1-2, Gavirate-Olimpia 4-1, Vergiatese-Rhodense 1-3.

CLASSIFICA: Rhodense 49, Vergiatese 48, Morazzone 46, Gavirate 42, Base 96 36, Universal Solaro, Olimpia Calcio 35, Meda 33, Guanzatese, Cob 91, Muggiò 30, Besnatese 28, Uboldese 25, Fagnano 24, FBC Saronno 19, Lentatese 18.

PROMOZIONE F – PAREGGIA IL VIGHIGNOLO

Il Vighignolo, un po’ a corto di energie dopo la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, non va oltre il pareggio con l’Assago e vede il suo vantaggio ridursi. In scia delle migliori resta anche il Settimo Milanese che regola l’Accademia Gaggiano grazie a Molluso e Vignali. Reti purtroppo inutili per Castiglioni dell’Accademia Vittuone battuta a Bressana e Franchi del Corbetta sconfitto dalla Viscontea Pavese. Altro pesante passivo per gli Juniores del Bareggio. “Punti Voghera” incassati dal Magenta.

GIORNATA 24: Bressana-Accademia Vittuone 3-1, Settimo Milanese-Accademia Gaggiano 2-1, Vighignolo-Assago 0-0, Varzi-Barona 1-0, Robbio-Bastida 3-1, Bareggio SM-Lomello 0-6, Voghera-Magenta 0-3, Corbetta-Viscontea Pavese 1-2.

CLASSIFICA: Vighignolo 52, Lomello, Viscontea Pavese 47, Varzi 45, Settimo Milanese 44, Bressana 41, Accademia Vittuone 35, Accademia Gaggiano 33, Bastida 32, Corbetta 30, Assago 29, Barona 28, Robbio 27, Magenta 25, Bareggio SM 12, Voghera 4.

