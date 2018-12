Promozione: rallenta la Rhodense, undici gol del Settimo Milanese

L’inatteso pareggio casalingo senza reti col Fagnano costa il titolo d’inverno alla Rhodense suoerata dal Morazzone ora solitaria capolista. Federico Rossi regala un prezioso punto all’FBC Saronno che esce dal campo impattando il temuto derby con l’Universal Solaro in gol con Miculi. Passata a condurre a Besnate, l’Uboldese si fa superare dai padroni di casa e chiude l’anno con una sconfitta.

QUINDICESIMA GIORNATA: Base 96 Seveso-Guanzatese 3-0, Besnatese-Uboldese 3-1, Fbc Saronno-Universal Solaro 1-1, Gavirate-Vergiatese 0-0, Meda-Morazzone, Muggiò-Cob 91 0-1, Olimpia Calcio-Lentatese 5-1, Rhodense-Fagnano 0-0.

CLASSIFICA: Rhodense 30, Morazzone 28, Gavirate 27, Base 96 26, Besnatese, Olimpia Calcio 25, Muggiò, Guanzatese, Vergiatese 24, Cob 91 21, Meda, Universal Solaro 19, Uboldese 16, Lentatese, Fagnano 9 FBC Saronno 8.

PROMOZIONE F – VIGHIGNOLO SCIVOLA IN CASA

Il Vighignolo che non ti aspetti cade in casa col Robbio rendendo vano il rigore di capitano Maccarone e la bella incornata di Davide Sala. A pochi metri di distanza, al “Battista Re” va in scena una partita incredibile: con gli Juniores del Voghera, il Settimo segna undici gol, record nel girone F. Tre punti per i ragazzi di Bestetti che chiudono l’andata a tre punti di distanza dal quinto posto. Il Corbetta concede il bis dopo la vittoria nel derby di Magenta e intasca bottino pieno col Bressana salendo a quota 16 al pari dell’Accademia Gaggiano. Per i ragazzi di Greco vittoria agevole nella sfida diretta col Bareggio (doppiette per Checchi e Spagnolo, gol di Bruschi) mai entrato in partita.

QUINDICESIMA GIORNATA: Acc. Calcio Vittuone-Barona 3-1, Accademia Gaggiano-Bareggio San Martino 5-1, Assago-Lomello 0-2, Bastida-Magenta 2-0, Corbetta-Bressana 4-2, Settimo Milanese-Voghera 11-0, Vighignolo-Robbio 2-3, Viscontea Pavese-Varzi 0-0.

CLASSIFICA: Viscontea Pavese 37, Vighignolo 32, Lomello 30, Varzi 29, Bastida 27, Settimo Milanese 24, Bressana 23, Assago 22, Accademia Vittuone 21, Corbetta, Accademia Gaggiano, 16, Robbio, Barona 14, Magenta 13, Bareggio SM 9, Voghera 4.

