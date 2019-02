Promozione: Vighignolo si vola nel girone F

PROMOZIONE: VIGHIGNOLO SI VOLA…

Altra giornata totalmente favorevole al Vighignolo nel girone F di Promozione. Il gol di Massimiliano Italia permette ai ragazzi di Gandini di espugnare Magenta e di volare a “+6” sulla seconda. L’Accademia dei miracoli infatti, tiene i tre punti a Vittuone, mandando ko la Viscontea Pavese con Lamanna e Razzini. Sta correndo il Settimo Milanese corsaro a Bastida e corre anche l’Accademia Gaggiano che distanzia la zona retrocessione grazie alla vittoria di Assago e al 15° gol in 15 partite di Mattia Checchi.

Nel girone A cade in casa la Rhodense, tramortita dall’Olimpia che si porta 3-0 nella fase iniziale del match. Continua a sognare l’Universal Solaro “corsara” anche a Guanzate con Bajoni e Scherma. Manita di gol per l’Uboldese che prova ad uscire dalle sabbie mobili della classifica. Ancora protagonista Davide Tartaglione: tripletta e 19 gol in stagione.

GIRONE A – GIORNATA 21: Muggiò-Base 96 0-2, Morazzone-Besnatese 1-0, Meda-FBC Saronno 1-0, Lentatese-Gavirate 1-5, Rhodense-Olimpia Calcio 2-4, Cob 91-Uboldese 1-5, Guanzatese-Universal Solaro 1-2, Fagnano-Vergiatese 0-4.

CLASSIFICA: Morazzone 41, Rhodense 40, Vergiatese 39, Gavirate 37, Base 96 34, Universal Solaro 31, Olimpia Calcio 30, Meda 29, Besnatese, Guanzatese 27, Cob 91, Muggiò 26, Uboldese 23, Fagnano 17, FBC Saronno 16, Lentatese 13.

GIRONE F – GIORNATA 21: Barona-Bressana 2-2, Varzi-Corbetta 1-0, Lomello-Robbio 2-0, Bastida-Settimo Milanese 1-2, Magenta-Vighignolo 0-1, Accademia Vittuone-Viscontea Pavese 2-1, Bareggio San Martino-Voghera 3-0, Assago-Accademia Gaggiano 1-2.

CLASSIFICA: Vighignolo 48, Viscontea Pavese 42, Lomello 38, Settimo Milanese 37, Varzi* 36, Bressana* 33, Accademia Vittuone 32, Bastida 31, Accademia Gaggiano 29, Corbetta 27, Assago 26, Barona 24, Robbio* 23, Magenta 18, Bareggio SM* 12, Voghera 4. (*1 partita in meno)

