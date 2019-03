Promozione: Vittuone “ammazzagrandi” nel girone F

Dopo aver battuto la Viscontea Pavese, l’Accademia Pavese si conferma squadra “ammazzagrandi” e ferma anche il Vighignolo col 4 gol in 5 partite di Riccardo Razzini. Per la capolista è un turno non totalmente negativo, perché la Viscontea non va oltre il pari sul campo del Gaggiano dello scatenato capocannoniere Mattia Checchi giunto al 17° gol stagionale e il Lomello vince il big game col Varzi. Un punto anche per il Settimo ad Assago. In coda, fondamentale rimonta per il Magenta che nel finale ribalta a proprio favore la partita col Robbio. Tutto facile per il Corbetta col Bareggio dei giovani.

Nel girone A, la Rhodense impone il fattore campo alla Besnatese e tiene il passo della Vergiatese a sette giorni dalla decisiva sfida diretta. Rallenta il Morazzone costretto al pari dalla volitiva Uboldese. Il Saronno recupera il pari a Muggiò (in gol ancora Michele Scavo) ma non può evitare di scivolare ancora in ultima posizione, vista la vittoria della Lentatese.

PROMOZIONE A – GIORNATA 23: Rhodense-Besnatese 3-1, Muggiò-FBC Saronno 1-1, Cob 91-Lentatese 2-4, Base 96 Seveso-Olimpia 1-1, Morazzone-Uboldese 1-1, Fagnano-Universal Solaro 0-0, Meda-Vergiatese 0-1, Guanzatese-Gavirate 3-3.

CLASSIFICA: Vergiatese 48, Rhodense 46, Morazzone 43, Gavirate 39, Base 96 36, Universal Solaro, Olimpia Calcio 35, Meda 30, Guanzatese, Cob 91 29, Besnatese 28, Muggiò 27, Uboldese 25, Fagnano 21, Lentatese 18, FBC Saronno 16.

PROMOZIONE F – GIORNATA 23: Bastida-Bressana 1-1, Bareggio San Martino-Corbetta 0-4, Magenta-Robbio 2-1, Assago-Settimo Milanese 0-0, Lomello-Varzi 1-0, Acc. Vittuone-Vighignolo 2-1, Accademia Gaggiano-Viscontea Pavese 1-1, Barona-Voghera 3-0.

CLASSIFICA: Vighignolo 51, Lomello, Viscontea Pavese 44, Varzi 42, Settimo Milanese 41, Bressana 38, Accademnia Vittuone 35, Accademia Gaggiano 33, Bastida 32, Corbetta 30, Assago, Barona 28, Robbio 24, Magenta 22, Bareggio SM 12, Voghera 4.

