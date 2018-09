Si è tenuto venerdì 21 settembre in serata, a Rho nel parcheggio del centro commerciale RhoCenter, il raduno di benvenuto all’autunno 2018 organizzato dai ragazzi del team Pian Piano Arriviamo (PPA). Un incontro un po’ fuori dagli schermi. Non serve possedere auto particolari o sostenere costi di iscrizione al raduno e non si paga per ottenere una tessera associativa.

Raduno di benvenuto all’autunno 2018 a Rho

Quello proposto dai ragazzi del team Pian Piano Arriviamo (PPA) è un incontro all’americana, completamente gratuito, a cui, per il benvenuto all’autunno, hanno partecipato circa 280 auto almeno maggiorenni ossia con almeno 18 anni dalla prima immatricolazione.Le automobili, di varie marche e modelli, sono arrivate da tutto il nord Italia. Il raduno fa parte di una serie di incontri promossi da 4 amici, Luigi Barbetta, Davide Baroni, Silvio Liberto e Francesco Randazzo, che si sono conosciuti grazie alla comune passione per le auto d’epoca.

Il raduno

L’idea dei 4 amici è molto semplice. Organizzano 4 raduni allanno, uno in corrispondenza di ogni cambio di stagione, in uno spazio gentilmente offerto nellampia area di parcheggio del centro commerciale Rho Center, che offre l’area gratuitamente mostrando grande sensibilità al territorio e a cui va il ringraziamento degli organizzatori.

I partecipanti hanno potuto visitare i negozi del centro commerciale e sono riusciti a mangiare e bere fino a tardi grazie alla presenza di un bellissimo furgoncino d’epoca Fiat 238, allestito a bar, dell’amico di Gaggiano Settimo Albanese.

La premiazione

Il premio La macchina più bella è la tua tormentone che accompagna tutti gli eventi del team PPA è stato realizzato interamente a mano da Davide Baroni di Buccinasco. E stato simbolicamente affidato ad Luigi Groe, che ha partecipato a bordo della sua bellissima Jaguar. La formula prevede che il premio venga ritirato dal vincitore a nome di tutti.

Il prossimo appuntamento

Gli organizzatori hanno dato appuntamento alla mattinata di domenica 2 dicembre per l’evento pre-Natalizio con taglio del panettone e i saluti di fine-anno, sempre al RhoCenter che sarà interamente rinnovato.

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in questi giorni ha ricordato che il motorismo storico italiano, ha un valore economico stimato in circa 2,2 miliardi l’anno. Sport Legnano riporta le sue parole sull’argomento.

