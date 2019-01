Real Vanzaghese Mantegazza a forza sette nel girone N di Seconda

Sette gol in casa dell’Arluno (4 di Thierry Ebali) permettono al Real Vanzaghese Mantegazza di balzare al vertice del girone N di Seconda Categoria. Il Vela Mesero, infatti, rispettando la “tradizione” che vuole una capolista diversa ogni settimana, non va oltre lo 0-0 col S.Ilario ed è raggiunta a quota 32 dal Parabiago che manda in gol tutta “l’artiglieria pesante” del 6-1 con l’Oratorio San Gaetano, dalla sorprendente Robur Albairate che vince a Casorezzo con Molinaro e dal Cuggiono che passa a Santo Stefano Ticino grazie ad una autorete. Si rifà sotto anche la Victor Rho vittoriosa sull’Arese per 4-3 al termine di una partita che ha regalato grandi emozioni sino alla fine.

Nel girone Q, la Baranzatese ne segna 6 al San Giorgio (tripletta per Simone Farletti) ma adesso alle sue spalle ha le “cugine” di Novate entrambe largamente vittoriose. Il Cassina Nuova si è resa protagonista del risultato più eclatante fermando il Palazzolo. In coda l’Osal Novate cala il poker di gol e guadagna un’altra posizione.

SECONDA CATEGORIA M

DICIOTTESIMA GIORNATA: San Massimiliano Kolbe-Airoldi nd, Olgiatese-Beata Giuliana 2-2, Rescaldinese-Bienate Magnago nd, Pro Juventute-Città di Samarate nd, Arnate-Crennese Gallaratese nd, Lonate Pozzolo-Gorla Minore nd, Canegrate Osl-NFO Ferno 0-1, Borsanese-Virtus Cantalupo nd.

CLASSIFICA: NFO Ferno 42, Crennese Gallaratese 40, Olgiatese 38, Bienate Magnago* 36, Lonate Pozzolo* 31, Pro Juventute* 30, Beata Giuliana 28, Gorla Minore* 26, Arnate* 21, Borsanese* 20, Airoldi* 18, Osl Canegrate, SM Kolbe* 14, Virtus Cantalupo* 11, Città di Samarate* 9, Rescaldinese* 8. (*1 partita in meno)

SECONDA CATEGORIA N

DICIOTTESIMA GIORNATA: Sporting Abbiategrasso-Buscate 0-0, S. Stefano Ticino-Cuggiono 0-1, Oratoriana Vittuone-Marcallese 2-2, Parabiago-Or. San Gaetano 6-1, Arluno-Real Vanzaghese Mantegazza 2-7, Casorezzo-Robur Albairate 0-1, Vela Mesero-S.Ilario Milanese 0-0, Victor Rho-San Giuseppe Arese 4-3.

CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 33, Robur Albairate, Parabiago, Cuggiono, Vela Mesero 32, Victor Rho 31, Oratoriana Vittuone, Marcallese 30, S.Stefano Ticino 28, Sporting Abbiategrasso 24, S.Ilario Milanese 22, Arluno 20, Buscate 19, Oratorio San Gaetano, SG Arese 14, Casorezzo 9.

SECONDA CATEGORIA Q

VENTESIMA GIORNATA: Rondinella-Atletico Cinisello 2-2, San Giorgio-Baranzatese 3-6, Pro Novate-FC Bresso 4-3, Afforese-Niguarda 5-1, Rondò Dinamo-Novatese 1-3, Mascagni-NA Gunners 2-2, Osal Novate-Paderno Dugnano 4-1, Cassina Nuova-Palazzolo Milanese 2-0, Ardor Bollate-Real Cinisello 2-2.

CLASSIFICA: Baranzatese 51, Novatese, Pro Novate 45, Palazzolo 43, Afforese 39, Cassina Nuova 35, San Giorgio 34, Real Cinisello 28, Atletico Cinisello 26, Rondò Dinamo, Rondinella 24, Mascagni 23, Osal Novate 21, Niguarda 20, Ardor Bollate 19, NA Gunners 18, FC Bresso 8, Paderno Dugnano 5.

