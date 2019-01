Rhodense e Vighignolo prime in Promozione dopo 18 giornate

“Abitano” a pochi chilometri di distanza e guidano i rispettivi gironi di Promozione. Nel girone A la Rhodense coglie tre punti preziosissimi in casa del Gavirate col “pesantissimo” gol di Antonio Gentile e sorpassa il Morazzone che non ha completato il suo match per via del maltempo. Nel girone F vittoria in rimonta del Vighignolo col Bareggio: sono Moi e Claudio Maccarone a ribaltare l’iniziale vantaggio di Luciano. I ragazzi di Gianluca Gandini balzano così al comando della classifica perché la Viscontea Pavese cade clamorosamente in casa con la Barona. Domenica “top” nel girone F anche per il Settimo Milanese che grazie a Marco Ghidoli si impone nel big game col Lomello e per il Magenta che torna finalmente a sorridere: è Matteo Cotugno a firmare la rete che vale il successo a Gaggiano.

Nel girone A sugli scudi il Fagnano che vince largamente in casa dell’Olimpia e l’Universal Solaro che espugna Uboldo. Altro punto per il Saronno che raggiunge la Lentatese a quota 13.

PROMOZIONE A

DICIOTTESIMA GIORNATA: Fbc Saronno-Cob 91 2-2, Olimpia-Fagnano 0-3, Besnatese-Guanzatese nd, Vergiatese-Lentatese 2-0, Base 96 Seveso-Morazzone nd, Gavirate-Rhodense 0-1, Uboldese-Universal Solaro 1-3, Muggiò-Meda 1-1.

CLASSIFICA: Rhodense 37, Morazzone* 34, Vergiatese 33, Gavirate 28, Base 96* 27, Olimpia Calcio 26, Cob 91, Besnatese, Muggiò 26, Guanzatese*, Universal Solaro 25, Meda 22, Uboldese 19, Fagnano 16, Lentatese, FBC Saronno 13. (*1 partita in meno)

PROMOZIONE F

DICIOTTESIMA GIORNATA: Corbetta-Accademia Vittuone 1-1, Vighignolo-Bareggio SM 2-1, Viscontea Pavese-Barona 0-1, Assago-Bastida 1-2, Settimo Milanese-Lomello 1-0, Accademia Gaggiano-Magenta 0-1, Bressana-Varzi nd, Robbio-Voghera 3-0.

CLASSIFICA: Vighignolo 41, Viscontea Pavese 40, Lomello 34, Settimo Milanese 31, Varzi*, Bastida 30, Bressana*, Accademia Vittuone 26, Assago 25, Corbetta 23, Accademia Gaggiano, Robbio, Barona 20, Magenta 17, Bareggio SM 9, Voghera 4. (*1 partita in meno)

