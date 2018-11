Roncari: “Castellanzese impeccabile”, così il mister dopo la nona vittoria

RONCARI: “CASTELLANZESE IMPECCABILE”

E’ ovviamente soddisfatto Fiorenzo Roncari, allenatore della Castellanzese che sta dominando la scena nel girone A di Eccellenza. I suoi ragazzi gli hanno regalato un’altra grande gioia, disponendo 3-0 del Varese nel big match dell’undicesima giornata: “Posso solo applaudire la squadra, oggi la prestazione è stata impeccabile – afferma Fiorenzo Roncari nel post partita – ed il risultato finale non fa una piega. Risultato che vale, perché ottenuto al cospetto di un’ottima avversaria”.

UN “CRESCENDO” NERO VERDE

La Castellanzese ha dovuto far fronte al veemente avvio dei varesini. Poi, prese le misure, è iniziato il “crescendo” nero verde e la partita ha preso una piega ben definita: “Siamo stati bravi a “leggere” ogni situazione con intelligenza, offrendo una prova sopra le righe in ogni parte del campo. Attenti e concentrati in difesa, perfetti a centrocampo sia in fase di interdizione che in ripartenza ed efficaci come sempre in attacco”.

“QUATTRO PARTITE DA SFRUTTARE BENE”

Guardando un po’ più avanti, l’allenatore della Castellanzese analizza la parte finale del girone di andata: “Abbiamo quattro partite impegnative, perché in questo girone di cose facili da fare non ce ne sono. Mi piacerebbe davvero che la squadra riuscisse a mantenere lo stesso entusiasmo, la stessa serenità e identica intensità. Chiudere il girone di andata sulla scia di quello che abbiamo fatto sinora, e che è tanta roba, sarebbe il miglior regalo per tutti”.

