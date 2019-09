Rugby Parabiago: pronti a scendere in campo con la nuova maglia. L’attesa è quasi finita. A breve verrà svelata la nuova divisa…

Rugby Parabiago: pronti a scendere in campo con la nuova maglia

La nuova stagione per il Rugby Parabiago 1948 è alle porte ma non può iniziare senza la presentazione della nova maglia. Nessuno sa ancora come sarà ma dal Venegoni Marazzini le indiscrezioni che arrivano sono “Fedeli ai colori rossoblu, ma con una livrea completamente rinnovata”. Occorrerà attendere fino a mercoledì 9 ottobre alle 19 quando alla Coop di via Via Bonaventura Cavalieri, 6 a Parabiago, verrà svelata la nuova pelle della società per l’anno 2019-2020. La location non è casuale e vuole onorare la partnership che unirà, anche in questa nuova stagione, Coop e Rugby Parabiago 1948.

Red&Blue Day 2019

Appuntamento da non perdere anche quello previsto per questo weekend. Domenica 29 settembre infatti al Venengoni Marazzini si terrà il Red&Blue Day 2019 – Parabiago. La squadra di casa si sfiderà in un’amichevole contro Nordival Rugby Rovato 1976. Oltre alla prima squadra si sfideranno sui campi tutte le categorie delle due società amiche per un’imperdibile ed appassionante evento pre-stagione!