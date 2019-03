Scherma a Sedriano: una festa con 150 bambini tutti sul podio

Scherma a Sedriano sabato 16 marzo 2019.

Scherma a Sedriano, seconda prova regionale U10 e U8

Si sono svolte a Sedriano le gare valide per la seconda prova regionale Under 10 e Under 8, organizzate dalla società Escrime sport asd. Cento i piccoli atleti sotto i 10 anni che si sono sfidati con il ferro alle sei armi, altri 50 quelli Under 8 armati di fioretti e spadini di plastica. Come da direttive federali, le gare, che fanno riferimento alle categorie pre agonistiche, non hanno previsto una classifica, ma la premiazione di tutti gli atleti partecipanti.

“Una grande festa all’insegna dello sport”

“Una grande festa – ha commentato il presidente del Comitato regionale lombardo della Federscherma Maurizio Novellini -, tutto è andato bene, genitori, bambini e maestri hanno espresso soddisfazione unanime per un’organizzazione precisa e puntuale”. A Sedriano, organizzate sempre dalla Escrime sport asd, si erano disputate anche le gare della prima prova Under 10 e Under 8.

