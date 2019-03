Seconda – Allunga il Real, riecco la Baranzatese

Continua ad aumentare il vantaggio in classifica del Real VanzagheseMantegazza: la doppietta di Jacopo Zucchetti vale la vittoria su Arese e il “+3” sul Vela che esce con un punto dal big match di giornata giocato in casa della Victor Rho. Ancora in gol Anthony Li Sacchi. Si conferma ad alti livelli la Robur Albairate (Piazza decisivo a Vittuone) e si rilanciano Parabiago (goleada allo Sporting) e Marcallese.

GIORNATA 24: Cuggiono-Buscate 3-1, Arluno-Casorezzo, S. Stefano Ticino-Oratorio San Gaetano 4-0, Oratoriana Vittuone-Robur Albairate 0-1, Marcallese-S.Ilario Milanese 1-0, Real Vanzaghese Mantegazza-San Giuseppe Arese 2-1, Parabiago-Sporting Abbiategrasso 4-1, Victor-Vela 2-2.

CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 46, Vela Mesero 43, Robur Albairate 41, Cuggiono 40, Victor Rho, Parabiago 39, Marcallese 38, S.Stefano Ticino 37, Oratoriana Vittuone 35, S.Ilario Milanese 30, Sporting Abbiategrasso 27, Arluno 23, Buscate 22, Oratorio San Gaetano 20, SG Arese 19, Casorezzo 12.

SECONDA CATEGORIA Q – ARDOR BOLLATE, BENE COSI’

La Baranzatese riprende subito a volare dopo lo scivolone di mercoledì (doppietta di Simone Farletti giunto a quota 18 14° gol anche per De Souza) ma non guadagna in classifica perché alle sue spalle vincono tutte. Bottino pieno, quindi, anche per Pro Novate (18° gol di Vincenzo Suriano), e Novatese (tripletta di Mattia Barbi che sale a 11). In coda bella vittoria per l’Ardor Bollate che batte Paderno ed esce dalla zona pericolosa.

GIORNATA 27: Rondinella-Cassina Nuova 2-3, Real Cinisello-FC Bresso 0-0, Baranzatese-Niguarda 4-1, Rondò Dinamo-NA Gunners 2-2, Afforese-Osal Novate 5-1, Ardor Bollate-Paderno Dugnano 3-2, San Giorgio-Palazzolo 1-1, Mascagni-Pro Novate 0-2, Novatese-Atletico Cinisello 5-0.

CLASSIFICA: Baranzatese 67, Pro Novate 59, Palazzolo, Afforese 55, Novatese 53, San Giorgio 51, Cassina Nuova 48, Rondinella 40, Osal Novate 34, Real Cinisello 33, Atletico Cinisello, Rondò Dinamo 32, Niguarda 29, Mascagni 27, Ardor Bollate 26, NA Gunners 23, FC Bresso 16, Paderno Dugnano 5.

SECONDA CATEGORIA M – BIENATE IN SCIA

Espugnando il campo dell’Airoldi Origgio, il Bienate Magnago resta in scia delle prime della classifica, ad un punto dalla coppia al secondo posto e a -5 dalla capolista.

GIORNATA 24: Airoldi-Bienate Magnago 0-1, Olgiatese-Borsanese 0-0, Rescaldinese-Lonate Pozzolo 0-0, Arnate-Città di Samarate 1-1, Crennese Gallaratese-Gorla Minore 0-1, San Massimiliano Kolbe-Pro Juventute 0-2, NFO Ferno-Virtus Cantalupo 3-2, Canegrate Osl-Beata Giuliana 1-0.

CLASSIFICA: NFO Ferno 52, Crennese Gallaratese, Olgiatese 48, Bienate Magnago 47, Pro Juventute, Gorla Minore 40, Beata Giuliana 36, Lonate Pozzolo 35, Arnate 31, Borsanese 28, SM Kolbe 24, Airoldi 21, Osl Canegrate 20, Città Samarate 17, Virtus Cantalupo 15, Rescaldinese 9.

