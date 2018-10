Seconda Categoria N: classifica cortissima dopo otto giornate di andata

SECONDA CATEGORIA N: CLASSIFICA CORTISSIMA

Due squadre sono al comando di una classifica cortissima: tra la coppia Marcallese-Parabiago e la dodicesima ci sono sei punti di distacco.

Intanto Morlacchi e Gliro danno tre punti alla Marcallese di Baronchelli mentre al “Libero Ferrario” la doppietta di GianMaria Sacchi (12 reti in stagione) e il gol di Maddestra permettono al Parabiago di avere la meglio sul Real Vanzaghese Mantegazza.

In evidenza due matricole alla vigilia della sfida diretta: la Victor Rho implacabile sul campo di casa che regola il Casorezzo (con la prima doppietta per Nicholas Pati) e il Vela Mesero che piazza il colpo grosso della giornata espugnando il campo dello Sporting Abbiategrasso grazie a Anthony Li Sacchi al decimo gol in stagione.

OTTAVA GIORNATA: Arluno-Oratorio San Gaetano 1-0, Cuggiono-San Giuseppe Arese 4-0, Parabiago-Real Vanzaghese Mantegazza 3-2, Marcallese-Buscate 2-1, Oratoriana Vittuone-S.Ilario Milanese 4-1, S.Stefano Ticino-Robur Albairate 1-0, Sporting Abbiategrasso-Vela Mesero 0-1, Victor Rho-Casorezzo 3-1.

CLASSIFICA: Marcallese, Parabiago 16, Victor Rho 15, S.Stefano Ticino 14, S.Ilario Milanese 13, Vela Mesero, Sporting Abbiategrasso 12, Buscate, Real VanzagheseMantegazza, Oratoriana Vittuone 11, Cuggiono, Robur Albairate 10, Arluno, Casorezzo 8, Oratorio San Gaetano 7, San Giuseppe Arese 1.

NONA GIORNATA (domenica 4 novembre, 14.30): Buscate-Cuggiono, Casorezzo-Arluno, Oratorio San Gaetano-S.Stefano Ticino, Robur Albairate-Oratoriana Vittuone, S.Ilario Milanese-Marcallese, San Giuseppe Arese-Real Vanzaghese Mantegazza, Sporting Abbiategrasso-Parabiago, Vela Mesero-Victor Rho.

SECONDA Q – BARANZATESE, BRUSCO SCIVOLONE

Alla vigilia del secondo turno infrasettimanale previsto per giovedì, la Baranzatese cade inaspettatamente in casa con l’Atletico Cinisello ed è raggiunta in vetta dal San Giorgio. Si rifanno sotto anche Pro Novate e Novatese che proprio giovedì pomeriggio daranno vita ad un appassionante derby di alta classifica.

NONA GIORNATA: Afforese-Cassina Nuova 5-1, Ardor Bollate-FC Bresso rinv,, Baranzatese-Atletico Cinisello 2-3, Mascagni-Novatese 1-2, Pro Novate-Osal Novate 4-2, Real Cinisello-Niguarda 0-1, Rondinella-NA Gunners 4-2, Rondò Dinamo-Palazzolo Milanese 1-1, San Giorgio-Paderno Dugnano 4-0.

CLASSIFICA: Baranzatese, San Giorgio 21, Afforese 20, Novatese, Pro Novate, Palazzolo 19, Atletico Cinisello 15, Mascagni Senago, Rondinella 13, Rondò Dinamo 11, Cassina Nuova 10, NA Gunners 8, Ardor Bollate*, Osal Novate, Real Cinisello 8, Niguarda 7, Paderno Dugnano 4, FC Bresso 1. (*1 partita in meno).

DECIMA GIORNATA (giovedì 1 novembre, 14.30): Cassina Nuova-Niguarda, Mascagni-San Giorgio, NA Gunners-FC Bresso, Osal Novate-Atletico Cinisello, Palazzolo-Paderno Dugnano, Pro Novate-Novatese, Rondinella-Real Cinisello, Rondò Dinamo-Ardor Bollate, Afforese-Baranzatese.

