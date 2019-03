Seconda: il big match va al Real VanzagheseMantegazza

Nel girone N di Seconda Categoria c’è ancora la stessa capolista della scorsa settimana: il tabu delle ultime giornate è stato sfatato dal Real VanzagheseMantegazza che per tenersi stretto lo scettro del comando ha scelto la partita più importante: la sfida diretta col Parabiago annichilito dalle reti di Casieri, Donghi ed Ebali. Tre gol li segna anche il Vela (De Iorio, Li Sacchi, Mido) che rimonta lo Sporting Abbiategrasso e resta al secondo posto a “-1”. Segnando tre gol a Casorezzo, la Victor Rho si rifà sotto e va al terzo posto. Tre gol, infine, sono quelli che l’Oratorio San Gaetano rifila all’Arlunese riaprendo tutti i giochi in fondo alla classifica.

Nel girone Q l’Osal si conferma essere la squadra più in forma e batte anche la Pro Novate con Gabiati. In testa, non se la passa meglio la Novatese che cade clamorosamente in casa col Mascagni lanciato dai gol di Obeng e Mari.

SECONDA CATEGORIA M GIORNATA 23: Gorla Minore-Arnate 1-1, Lonate Pozzolo-Borsanese 2-1, Città Di Samarate-Canegrate Osl 1-0, Virtus Cantalupo-Crennese Gallaratese 0-5, Airoldi-Olgiatese 0-2, Pro Juventute-Rescaldinese 2-1, Beata Giuliana-SM Kolbe 2-2, Bienate Magnago-NFO Ferno 0-1.

CLASSIFICA: NFO Ferno 49, Crennese Gallaratese 48, Olgiatese 47, Bienate Magnago 44, Pro Juventute 37, Beata Giuliana 36, Gorla Minore, Lonate Pozzolo 34, Arnate 30, Borsanese 27, SM Kolbe 24, Airoldi 21, Osl Canegrate 17, Città Samarate 16, Virtus Cantalupo 15, Rescaldinese 8.

SECONDA CATEGORIA N GIORNATA 23: Oratorio San Gaetano-Arluno 3-2, San Giuseppe Arese-Cuggiono 2-2, Real Vanzaghese Mantegazza-Parabiago 3-0, Buscate-Marcallese 0-3, S. Ilario Milanese-Oratoriana Vittuone 0-0, Robur Albairate-S.Stefano Ticino 0-1, Vela-Sporting Abbiategrasso 3-1, Casorezzo-Victor 1-3.

CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 43, Vela Mesero 42, Victor Rho, Robur Albairate 38, Cuggiono 37, Parabiago 36, Oratoriana Vittuone, Marcallese 35, S.Stefano Ticino 34, S.Ilario Milanese 30, Sporting Abbiategrasso 27, Arluno 23, Buscate 22, Oratorio San Gaetano 20, SG Arese 19, Casorezzo 12.

SECONDA CATEGORIA Q GIORNATA 25: Cassina Nuova-Afforese 3-3, Atletico Cinisello-Baranzatese posticipo, Novatese-Mascagni 1-2, Osal Novate-Pro Novate 1-0, Niguarda-Real Cinisello 2-0, N. A. Gunners-Rondinella 0-1, Paderno Dugnano-San Giorgio 0-1, Palazzolo Milanese-Rondò Dinamo 3-0, F. C. Bresso-Ardor Bollate 1-0.

GIORNATA 26 (mercoledì 6 marzo): Niguarda-Cassina Nuova (2-3), San Giorgio-Mascagni (2-2), F. C. Bresso-NA Gunners (1-1), Atletico Cinisello-Osal Novate (2-2), Paderno Dugnano-Palazzolo (0-4), Novatese-Pro Novate (1-1), Real Cinisello-Rondinella (2-4), Ardor Bollate-Rondò Dinamo (2-1), Baranzatese-Afforese (2-1). (tra parentesi il risultato della gara di andata)

CLASSIFICA: Baranzatese 61, Pro Novate 55, Palazzolo 51, Novatese, Afforese 49, San Giorgio 47, Cassina Nuova 42, Rondinella 37, Osal Novate 34, Real Cinisello 32, Rondò Dinamo 30, Atletico Cinisello, Niguarda 29, Mascagni 27, Ardor Bollate 22, NA Gunners 19, FC Bresso 15, Paderno Dugnano 5.

