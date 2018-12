Seconda: Marcallese corsara e campione d’inverno nel girone N

Nella giornata che ha visto affrontarsi le prime otto della classifica, spicca il colpo grosso della Marcallese che espugna il “San Carlo” di Via Bettinetti e supera la Victor Rho al primo posto in classifica. Sugli scudi ci vanno anche il Vela Mesero che tramortisce il Real VanzagheseMantegazza col quindicesimo gol stagionale di Anthony Li Sacchi e la prima doppietta di Samuele Garavaglia. Nicola Del Duca, dal canto suo, segna due gol arrivando a quota 11 ma, soprattutto, permettendo all’Oratoriana Vittuone di salire in terza posizione grazie a sei vittorie nelle ultime otto giornate. Bel regalo sotto l’albero anche per Robur Albairate, Oratorio San Gaetano e San Giuseppe Arese: queste due hanno lasciato il Casorezzo solo all’ultimo posto ed avvicinato considerevolmente la zona salvezza.

QUINDICESIMA GIORNATA: Arluno-Oratoriana Vittuone 1-3, Casorezzo-San Giuseppe Arese 1-3, Parabiago-S. Stefano Ticino 1-1, Oratorio San Gaetano-Buscate 4-3, Robur Albairate-S. Ilario Milanese 2-0, Sporting Abbiategrasso-Cuggiono 0-0, Vela-Real VanzagheseMantegazza 3-0, Victor-Marcallese 1-2.

CLASSIFICA: Marcallese 29, Victor Rho 27, Oratoriana Vittuone, Real VanzagheseMantegazza, Cuggiono 26, Vela Mesero, Robur Albairate, S.Stefano Ticino, Parabiago 25, Sporting Abbiategrasso 23, S.Ilario Milanese 20, Buscate 15, Arluno 14, SG Arese, Oratorio San Gaetano 11, Casorezzo 8.

SECONDA M: BIENATE ESPUGNA UBOLDO

Il Bienate Magnago espugna anche il campo della Pro Juventute e si conferma al primo posto in concomitanza con Ferno. Giornata da dimenticare per la Rescaldinese che prende sette gol dalla Crennese Gallaratese. Quattro sono invece le reti segnate dai legnanesi del SM Kolbe che raggiungono Borsanese e Osl Canegrate ed avvicinano l’Airoldi.

QUINDICESIMA GIORNATA: Beata Giuliana-Virtus Cantalupo 3-0, Borsanese-NFO Ferno 0-1, Lonate Pozzolo-Airoldi 3-0, Città di Samarate-Gorla Minore 0-2, Olgiatese-Osl Canegrate 1-0, Pro Juventute-Bienate Magnago 2-3, Rescaldinese-Crennese Gallaratese 0-7, San Massimiliano Kolbe-Arnate 4-1.

CLASSIFICA: Bienate Magnago, NFO Ferno 35, Crennese Gallaratese 34, Olgiatese 33, Lonate Pozzolo 29, Pro Juventute 27, Beata Giuliana 24, Gorla Minore 23, Arnate 17, Airoldi 15, Osl Canegrate, Borsanese, SM Kolbe 14, Virtus Cantalupo 10, Rescaldinese 7, Città di Samarate 6.

SECONDA Q: DAVANTI VINCONO TUTTE

Tre punti in saccoccia per le prime sei della classifica nell’ultimo turno del girone di andata. Simone Farletti prende per mano la Baranzatese, Galoppo e Bruno firmano il successo della Novatese, Osti, Suriano, Sangalli e Marelli sono i marcatori del poker della Pro Novate.

DICIASSETTESIMA GIORNATA: Afforese-Ardor Bollate 2-0, Cassina Nuova-Novatese 0-2, N. A. Gunners-Atletico Cinisello 2-0, Osal Novate-Baranzatese 0-1, Paderno Dugnano-F. C. Bresso 0-1, Palazzolo Milanese-Niguarda 5-1, Pro Novate-Real Cinisello 4-1, Rondinella-San Giorgio 0-1, Rondò Dinamo-Mascagni 1-3.

CLASSIFICA: Baranzatese 42, Novatese 38, Pro Novate 36, Palazzolo 34, Afforese 32, San Giorgio 31, Cassina Nuova 28, Atletico Cinisello 25, Rondò Dinamo 24, Rondinella 23, Mascagni 22, Real Cinisello 21, Niguarda 19, NA Gunners 16, Ardor Bollate 15, Osal Novate 14, FC Bresso 7, Paderno Dugnano 4.

