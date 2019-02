Seconda: Vela Mesero torna in testa nel girone N

Nel pazzo girone N di Seconda, il Real Vanzaghese esce con un punto dalla sfida con la Marcallese nonostante la doppietta di Thierry Ebali. Ne approfitta solo il Vela Mesero che lanciata dal 21° gol di Li Sacchi passa a Casorezzo e torna in vetta. Altre due squadre meritano la copertina: il Cuggiono che annichilisce Parabiago con la doppietta di Stefano Gubert (decisivo anche nell’1-1 dell’andata…) e la sempre più sorprendente Robur Albairate che supera la Victor Rho col 5° gol di Lorenzo Molinaro. Per l’attaccante roburino è il terzo gol decisivo avendo, lo stesso, firmato tre successi per 1-0: Buscate, Casorezzo e, appunto, Victor. L’Oratorio San Gaetano si ripete e vince anche il derby abbiatense di ritorno con lo Sporting.

Nel girone Q, vince la Baranzatese che raggiunge quota 60 ma fanno posta piena anche Pro Novate, Novatese e Palazzolo. Colpo grosso per l’Osal Novate che passa a Cassina Nuova e si allontana dalla zona retrocessione.

GIRONE M – GIORNATA 21: Bienate Magnago-Arnate 1-1, Beata Giuliana-Borsanese 2-2, Pro Juventute-Lonate Pozzolo 1-0, Airoldi-Crennese Gallaratese 0-1, NFO Ferno-Olgiatese 2-0, Città Di Samarate-Rescaldinese 1-0, Gorla Minore-San Massimiliano Kolbe 1-0, Canegrate Osl-Virtus Cantalupo 1-1.

CLASSIFICA: NFO Ferno 46, Crennese Gallaratese 44, Olgiatese 41, Bienate Magnago 38, Pro Juventute 33, Gorla Minore 32, Lonate Pozzolo 31, Beata Giuliana 29, Arnate 25, Borsanese 24, Airoldi 18, SM Kolbe 17, Osl Canegrate 16, Virtus Cantalupo 15, Città di Samarate 12, Rescaldinese 8.

GIRONE N – GIORNATA 21: S. Ilario Milanese-Arluno 2-1, Cuggiono-Parabiago 3-1, Real Vanzaghese Mantegazza-Marcallese 2-2, San Giuseppe Arese-Oratoriana Vittuone 1-1, Buscate-S.Stefano Ticino 2-1, Oratorio San Gaetano-Sporting Abbiategrasso 2-1, Casorezzo-Vela Mesero 1-2, Robur Albairate-Victor Rho 1-0.

CLASSIFICA: Vela Mesero 38, Real VanzagheseMantegazza 37, Robur Albairate*, Cuggiono*. Parabiago 35, Victor Rho 32, Marcallese*, S.Stefano Ticino, Oratoriana Vittuone 31. S.Ilario Milanese 26, Sporting Abbiategrasso* 24, Arluno 23, Buscate 22, Oratorio San Gaetano 17, SG Arese 15, Casorezzo 9. (*1 partita in meno)

GIRONE Q – GIORNATA 23: Palazzolo Milanese-Afforese 2-1, Atletico Cinisello-Ardor Bollate, Baranzatese-Mascagni 2-0, Cassina Nuova-Osal Novate 0-2, N. A. Gunners-Pro Novate 2-5, Novatese-Real Cinisello 3-1, Paderno Dugnano-Rondinella 0-2, F. C. Bresso-Rondò Dinamo 1-0, Niguarda-San Giorgio 2-4.

CLASSIFICA: Baranzatese 60, Pro Novate 52, Novatese 48, Palazzolo* 47, Afforese 45, San Giorgio 43, Cassina Nuova 41, Rondinella 33, Real Cinisello 29, Rondò Dinamo 27, Atletico Cinisello 26, Osal Novate* 25, Mascagni 24, Niguarda 23, Ardor Bollate 22, NA Gunners 19, FC Bresso 11, Paderno Dugnano 5.

