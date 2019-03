Sedriano in Promozione dopo la ventisettesima giornata

SEDRIANO IN PROMOZIONE

Il Sedriano vola in Promozione… La vittoria ottenuta oggi in casa della Lainatese sancisce il primo posto matematico per la squadra del presidente Francesco Cardamone, del direttore sportivo Andrea Carugo e dell’allenatore Marcello Galli. Un dominio assoluto come testimoniano le 22 vittorie in 27 giornate, i 69 gol fatti, miglior attacco e i 25 subiti, miglior difesa. Ora i gialloblu possono concentrarsi sulla Coppa Lombardia: giovedì sera giocheranno la gara di andata delle semifinali con i bergamaschi del Falco Albino. Di seguito il riepilogo della giornata ordierna.

SERIE D GIRONE A: RISALE IL MILANO CITY

GIORNATA 29: Borgaro Nobis-Lecco 0-2, Stresa Sportiva-Arconatese 2-1, Pro Dronero-Bra 2-3, Savona-Borgosesia 0-0, Fezzanese-Casale 1-1, Lavagnese-Folgore Caratese 3-4, Chieri-Inveruno 3-3, Milano City-Ligorna 2-0, Sanremese-Sestri Levante 0-0.

CLASSIFICA: Lecco 74, Sanremese 57, Savona 50, Inveruno 47, Ligorna 46, Casale 44, Chieri 43, Bra 40, Folgore Caratese 39, Lavagnese, Sestri Levante 36, Milano City, Fezzanese, Borgosesia 34, Arconatese 27, Stresa 22, Borgaro Nobis 20, Pro Dronero 19.

SERIE D GIRONE B: QUATERNA DELLA CARONNESE

GIORNATA 29: Legnago Salus-Caravaggio 1-1, Ambrosiana-Caronnese 1-4, Como-Darfo Boario 2-1, Ciserano-Pro Sesto 3-4, Ponte S.P. Isola-Rezzato 1-2, Olginatese-Sondrio 0-2, Villa D’Almè VB-Villafranca Veronese 1-0, Scanzorosciate-Virtus Bergamo 1-1, Mantova-Seregno 4-2.

CLASSIFICA: Mantova 75, Como 74, Rezzato 56, Pro Sesto 54, Caronnese 52, Virtus Bergamo 41, Sondrio 40, Ponte SP Isola 38, Caravaggio, Villa d’Almè VB 37, Seregno 36, Scanzorosciate 30, Darfo Boario, Villafranca Veronese, Legnago Salus 28, Ciserano 23, Ambrosiana 21, Olginatese 14. (*1 partita in meno)

ECCELLENZA A: CASTELLANZESE SEMPRE AVANTI

GIORNATA 27: Ardor Lazzate-Ac. Pavese SG 0-0, Alcione Milano-Città di Vigevano 2-0, Castellanzese-Mariano 1-1, Castanese-Sestese 2-1, Fenegrò-Union Villa 3-0, Busto 81-Varese 0-4, Ferrera Erbognone-Varesina 0-8, Legnano-Verbano 2-3.

CLASSIFICA: Castellanzese 58, Fenegrò 53, Legnano, Varesina, Verbano 52, Busto 81 45, Sestese 38, Accademia Pavese 37, Varese 36, Alcione 35, Mariano 34, Ardor Lazzate 33, Castanese 24, Città di Vigevano 20, Union Villa 18, Ferrera Erbognone 9.

PROMOZIONE A: FBC SARONNO RETROCESSO

GIORNATA 27: Fbc Saronno-Besnatese 1-6, Morazzone-Cob 91 2-1, Fagnano-Gavirate 1-5, Meda-Guanzatese 1-1, Rhodense-Lentatese 4-2, Base 96 Seveso-Uboldese 1-0, Muggiò-Universal Solaro 0-2, Olimpia-Vergiatese 3-3.

CLASSIFICA: Morazzone 55, Rhodense, Vergiatese 53, Gavirate 51, Base 96 43, Meda 40, Olimpia Calcio, Universal Solaro 39, Besnatese 34, Muggiò, Cob 91 33, Guanzatese 32, Uboldese 28, Fagnano 25, FBC Saronno 19, Lentatese 18.

PROMOZIONE F: VINCE SOLO IL SETTIMO MILANESE

GIORNATA 27: Bastida-Bareggio SM 0-1, Viscontea Pavese-Bressana 1-2, Barona-Corbetta 2-1, Magenta-Lomello 2-1, Accademia Gaggiano-Robbio 2-2, Acc. Calcio Vittuone-Varzi 2-0, Settimo Milanese-Vighignolo 2-0, Assago-Voghera 3-0.

CLASSIFICA: Viscontea Pavese 53, Vighignolo 52, Lomello 51, Settimo Milanese 50, Varzi 48, Bressana, Accademia Vittuone 44, Accademia Gaggiano 40, Assago 36, Bastida 35, Robbio 32, Barona, Corbetta 31, Magenta 29, Bareggio SM 19, Voghera 4.

PRIMA CATEGORIA A: VANZAGHELLESE NUOVO KO

GIORNATA 27: San Marco-Cas Sacconago 0-2, Cantello Belfortese-Antoniana 1-1, Luino Maccagno-Aurora Cerro Cantalupo 1-3, Solbiatese Insubria-Tradate 1-0, Arsaghese-Folgore Legnano 1-1, Brebbia-Union Tre Valli 4-0, Gorla Maggiore-Valceresio Audax 0-2, Ispra-Vanzaghellese 3-1.

CLASSIFICA: Cas Sacconago 55, Aurora Cerro M. Cantalupo 52, Gorla Maggiore 51, Folgore Legnano 50, Valceresio Audax 48, Vanzaghellese 45, Ispra 40, Tradate 37, Cantello Belfortese, Arsaghese 36, Solbiatese Insubria 34, Brebbia 30, San Marco, Antoniana 27, Union Tre Valli 14, Luino Maccagno 9.

PRIMA CATEGORIA B: DERBY ALL’ESPERIA

GIORNATA 27: Lariointelvi-Ardita Como 1-3, Faloppiese Ronago-Cabiate 0-1, F. M. Portichetto-Cantù Sanpaolo 1-1, Monnet Xenia-Castello Cantù 0-5, Esperia Lomazzo-Ceriano Laghetto 2-1, Tavernola-Real S.Fermo 1-2, Polisportiva Di Nova-Rovellasca 0-1, Desio-Senago 1-1.

CLASSIFICA: Cabiate 62, Castello Cantù 56, Esperia Lomazzo 52, Polisportiva Nova 47, Ardita Como 46, FM Portichetto 45, Desio 43, Rovellasca 39, Faloppiese Ronago 36, Ceriano Laghetto 32, Real San Fermo 31, Tavernola 30, Monnet Xenia 23, Senago 20, Cantù Sanpaolo 16, LarioIntelvi 13.

PRIMA CATEGORIA M: CADE LA MOTTESE

GIORNATA 27: Casorate Primo-Alagna 0-7, Vigevano-Albuzzano 1-2, Oratorio Stradella-Mottese 1-0, Vistarino-Garlasco 0-0, Mortara-Siziano Lanterna 1-1, Sizianese-Stella Bianca Casarile 1-0, Giovanile Lungavilla-Virtus Binasco 1-0, Lomellina-Casteggio 0-3.

CLASSIFICA: Vistarino 65, Virtus Binasco 53, Albuzzano 46, Casteggio 44, Garlasco 43, Mottese, Siziano Lanterna 42, Giovanile Lungavilla 40, Casorate Primo 37, Alagna 36, Mortara 34, Oratorio Stradella 29, Vigevano 28, Sizianese 27, Stella Bianca Casarile 21, Lomellina Calcio 8.

PRIMA CATEGORIA N: IN CODA COLPO DEL BARBAIANA

GIORNATA 27:Pregnanese-Accademia Settimo 2-3, Ossona-Barbaiana 0-1, Osl Garbagnate-Bollatese 1-3, Concordia-Nerviano 2-2, C.G. Boffalorese-Pontevecchio 4-2, Lainatese-Sedriano 2-3, Solese-Triestina 3-0, Ticinia Robecchetto-Turbighese 1-2.

CLASSIFICA: Sedriano 69, Accademia Settimo 58, Solese 56, Turbighese 52, Boffalorese 51, Bollatese, Pontevecchio 41, Osl Garbagnate 37, Ossona 31, Ticinia Robecchetto, Lainatese 29, Triestina 28, Barbaiana 24, Concordia 23, Pregnanese, Nerviano 19.

SECONDA CATEGORIA M: BIENATE, CHANCE SPRECATA

GIORNATA 27: Città di Samarate-Airoldi 1-0, Lonate Pozzolo-Arnate 3-2, Gorla Minore-Bienate Magnago 3-2, Borsanese-Canegrate Osl 2-1, Pro Juventute-Crennese Gallaratese 2-1, Beata Giuliana-NFO Ferno 2-1, Virtus Cantalupo-Olgiatese 1-2, Rescaldinese-San Massimiliano Kolbe 1-1.

CLASSIFICA: NFO Ferno 55, Olgiatese 52, Bienate Magnago 51, Crennese Gallaratese 49, Pro Juventute 47, Gorla Minore 44, Lonate Pozzolo 41, Beata Giuliana 40, Arnate 35, Borsanese 33, SM Kolbe, Città Samarate 26, Osl Canegrate 23, Airoldi 22, Virtus Cantalupo 18, Rescaldinese 14.

SECONDA CATEGORIA N: PARABIAGO TORNA ALLA VITTORIA

GIORNATA 27: Victor-Arluno 3-1, Oratorio San Gaetano-Cuggiono 1-4, Buscate-Parabiago 1-4, Casorezzo-Marcallese 1-0, Vela-Oratoriana Vittuone 1-1, Robur Albairate-Real VanzagheseMantegazza 3-3, Sporting Abbiategrasso-S.Stefano Ticino 0-0, S. Ilario Milanese-San Giuseppe Arese 2-1.

CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 53, Vela Mesero 50, Cuggiono 47, Victor Rho 45, Marcallese 44, Robur Albairate, Parabiago 43, Oratoriana Vittuone 40, S.Stefano Ticino 38, S.Ilario Milanese 33, Sporting Abbiategrasso 32, Arluno 27, SG Arese 23, Buscate 22, Oratorio San Gaetano 20, Casorezzo 19.

SECONDA CATEGORIA Q: BARANZATESE A “+12”

GIORNATA 30: Cassina Nuova-Ardor Bollate 3-1, Palazzolo Milanese-Baranzatese 2-2, Niguarda-Mascagni 2-1, Paderno Dugnano-Novatese 0-4, N. A. Gunners-Real Cinisello 0-1, Afforese-Rondinella 2-2, Pro Novate-Rondò Dinamo 0-0, Osal Novate-San Giorgio 1-2, FC Bresso-Atletico Cinisello 2-0.

CLASSIFICA: Baranzatese 74, Pro Novate, Novatese 62, Palazzolo 59, Afforese 58, San Giorgio 56, Cassina Nuova 55, Rondinella 42, Real Cinisello 39, Osal Novate 37, Rondò Dinamo 36, Niguarda 35, Atletico Cinisello 32, Mascagni 29, Ardor Bollate 27, NA Gunners 25, FC Bresso 19, Paderno Dugnano 5.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.