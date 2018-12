Sedriano prova la fuga: “+4” sulla Solese nel girone N

SEDRIANO PROVA LA FUGA: “+4” SULLA SOLESE

Bonomelli, Mariani, Paoluzzi e Savarese: i “fantastici quattro” del Sedriano vanno in gol con l’Ossona e i giallo blu di Marcello Galli provano la prima vera fuga dell’anno, salendo a “+4” sulla Solese che esce con un solo punto dalla sfida con l’Accademia Settimo. Ora i ragazzi di Monaco devono anche difendersi dalla “Boffalorese champagne” che supera in crescendo la Lainatese (Ceriotti, Soresina e Magnotti) e sale a quota 30. Grassi porta tre punti alla Turbighese salita al quarto posto, Bollatese e Osl guadagnano bottino pieno: all’appello delle “big” non risponde solo il Ticinia Robecchetto raggiunto in extremis dal Barbaiana. Carlo Trezzi segna ancora un gol “pesantissimo”: con la maglia del Pontevecchio ne ha realizzati due che hanno fruttato sei punti.

QUATTORDICESIMA GIORNATA: Accademia Settimo-Solese 1-1, Barbaiana-Ticinia Robecchetto 3-3, Bollatese-Pregnanese 5-2, Nerviano-Osl Garbagnate 1-2, Boffalorese-Lainatese 3-1, Concordia-Pontevecchio 0-1, Sedriano-Ossona 4-0, Turbighese-Triestina 1-0.

CLASSIFICA: Sedrianese 38, Solese 34, Boffalorese 30, Accademia Settimo, Turbighese 28, Bollatese, Osl Garbagnate 22, Ticinia Robecchetto, Pontrevecchio 19, Lainatese 14, Pregnanese, Ossona 13, Triestina 12, Concordia 11, Nerviano 7, Barbaiana 6.

PRIMA A – SVETTA L’AURORA CERRO CANTALUPO

C’è una sola squadra alle spalle del Cas Sacconago: la sorprendente neo promossa Aurora Cerro Maggiore Cantalupo che espugna Tradate grazie allo scatenato Luca Ruggeri e resta in scia della capolista nella giornata in cui alla Vanzaghellese non basta la doppietta di Ivano Izzo e il Gorla Maggiore cade inopinatamente in casa col Cantello. In scia delle prime c’è anche la Folgore che a Legnano non perde un colpo e manda kappao anche il San Marco con le reti di Catalano e Moretta.

QUATTORDICESIMA GIORNATA: Cas Sacconago-Luino Maccagno 2-0, Antoniana-Brebbia 0-2, Tradate-Aurora Cerro M. Cantalupo 2-4, Folgore Legnano-San Marco 3-1, Gorla Maggiore-Cantello Belfortese 0-1, Ispra-Valceresio Audax 1-1, Union Tre Valli-Solbiatese Insubria 1-2, Vanzaghellese-Arsaghese 2-2.

CLASSIFICA: Cas Sacconago 30, Aurora Cerro M. Cantalupo 27, Vanzaghellese 26, Gorla Maggiore, Valceresio Audax, Folgore Legnano 25, Cantello Belfortese, Arsaghese 21, Solbiatese Insubria 20, Tradate 19, Brebbia 17, San Marco 15, Ispra 14, Union Tre Valli, Antoniana 9, Luino Maccagno 5.

