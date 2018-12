Sedriano torna al comando nel girone N di Prima

Bonomelli decisivo a Garbagnate, Del Vecchio nella vicina Cascina del Sole: la sfida al vertice del girone N di Prima Categoria vive un’altra giornata importante. Il primato solitario della Solese è durato una settimana: i ragazzi di Monaco cedono il passo alla scatenata Turbighese dell’ultimo periodo e danno via libera al nuovo primato del Sedriano che lascia a mani vuote l’Osl Garbagnate scivolata a 6 punti dalla zona play off. Magnotti e Sciannamea rilanciano la Boffalorese che raggiunge al terzo posto l’Accademia Settimo uscita con un prezioso punto dal campo di Robechetto. Proseguono lo splendido momento della Lainatese (10 punti nelle ultime quattro partite) e la riscossa della Bollatese passata ad Ossona. Tre punti preziosi per la Pregnanese di Franco Sapia che in un sol colpo sorpassa tre squadre in classifica e segna quattro gol al Barbaiana.

TREDICESIMA GIORNATA: Concordia-Boffalorese 0-2, Lainatese-Nerviano 3-0, Osl Garbagnate-Sedriano 0-1, Ossona-Bollatese 0-1, Pregnanese-Barbaiana 4-2, Solese-Turbighese 0-1, Ticinia Robecchetto-Accademia Settimo 3-3, Triestina-Pontevecchio 1-2.

CLASSIFICA: Sedrianese 35, Solese 33, Accademia Settimo, Boffalorese 27, Turbighese 25, Bollatese, Osl Garbagnate 19, Ticinia Robecchetto 18, Pontrevecchio 16, Lainatese 14, Pregnanese, Ossona 13, Triestina 12, Concordia 11, Nerviano 7, Barbaiana 5.

La tredicesima giornata non ha portato buone notizie alla Vanzaghellese che sconfitta dal Cantello Belfortese, deve cedere lo scettro del comando al Cas Sacconago, essendo peraltro raggiunta dal Gorla Maggiore al secondo posto. Si avvicinano alla vetta anche Aurora Cantalupo e la Folgore Legnano corsara a Brebbia.

TREDICESIMA GIORNATA: Arsaghese-Antoniana 0-2, Aurora Cerro M. Cantalupo-Valceresio Audax 1-1, Brebbia-Folgore Legnano 1-3, Cantello Belfortese-Vanzaghellese 1-0, Ispra-Gorla Maggiore 1-2, Luino Maccagno-Tradate 0-2, San Marco-Union Tre Valli 1-1, Solbiatese Insubria-Cas Sacconago 2-3.

CLASSIFICA: Cas Sacconago 27, Gorla Maggiore, Vanzaghellese 25, Aurora Cerro M. Cantalupo, Valceresio Audax 24, Folgore Legnano 22, Arsaghese 20, Tradate 19, Cantello Belfortese 18, Solbiatese Insubria 17, San Marco 15, Brebbia 14, Ispra 13, Union Tre Valli, Antoniana 9, Luino Maccagno 5.

