SEDRIANO VINCE ANCHE IL BIG MATCH

Nemmeno l’Accademia Settimo è riuscita a fermare la marcia del Sedriano, sempre più solitaria capolista del girone N di Prima Categoria. Il big match della quinta giornata si è chiuso sul 2-0 per i primi della classe.

SECONDO TEMPO DECISIVO

Non è stata però una passeggiata per l’undici di casa: per tutto il primo tempo, gli “accademici” di mister Luca Marinoni hanno imbrigliato la manovra del Sedriano andando al riposo sullo 0-0. Dopo l’intervallo, l’equilibrio si è spezzato grazie ad una precisa conclusione in corsa di Orlando che ha dato il vantaggio alla capolista.

Successivamente il Sedriano ha tenuto le redini dell’incontro ed ha raddoppiato grazie ad una bella azione corale: Bonomelli (entrato al posto di Orlando) dava la palla a Paoluzzi che dopo una insistita ed efficace azione personale, assisteva capitan Savarese per il quale segnare il 2-0 era quasi una formalità.

MISTER GALLI: “VITTORIA DEL CORAGGIO”

“Nel primo tempo ci siamo fatti ingabbiare dall’Accademia perché non abbiamo osato – dice l’allenatore del Sedriano Marcello Galli – poi abbiamo avuto più coraggio e siamo riusciti ad imporci. E’ una vittoria importante, ma è solo un passo in avanti in una stagione ancora lunga”.

IL FAIR PLAY DI MARCELLO GALLI

“L’Accademia Settimo merita ogni apprezzamento – dice Galli con molto fair play – un gruppo unito, che gioca con capacità ed entusiasmo ed è ben schierata in campo. E’ la migliore avversaria sin qui affrontata”.

SOLESE SECONDA A “-3”

Risultati: Bollatese-Barbaiana 1-0, Boffalorese-Triestina 2-1, Concordia-Solese 1-2, Lainatese-Ticinia Robecchetto 1-2, Nerviano-Turbighese 0-2, Osl Garbagnate-Pregnanese 2-0, Ossona-Pontevecchio 1-1, Sedriano-Accademia Settimo 2-0.

Classifica: Sedriano 15, Solese 12, Osl Garbagnate, Accademia Settimo 10, Boffalorese, Ossona 9, Bollatese, Ticinia Robecchetto, Turbighese 7, Pontevecchio, Pregnanese 5, Concordia, Nerviano 4, Barbaiana, Triestina 2, Lainatese 1.

Sesta giornata (domenica 14 ottobre, 15.30): Accademia Settimo-Nerviano, Barbaiana-Sedriano, Pontevecchio-Bollatese, Pregnanese-Ossona, Solese-Lainatese, Ticinia Robecchetto-Osl Garbagnate, Triestina-Concordia, Turbighese-Boffalorese.

