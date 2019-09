FOTO: https://www.federugby.it/index.php

Sei Nazioni Femminile 2020: è finalmente uscito il calendario delle partite…

Sei Nazioni Femminile a Legnano grazie al Rugby Parabiago

Il Sei Nazioni per le Azzurre di Andrea Di Giandomenico inizierà domenica 2 febbraio ma il tanto atteso debutto in casa è previsto domenica 23 febbraio alle 17 al “Giovanni Mari” di Legnano, che ospiterà l’Italdonne per la prima volta. L’organizzazione dell’evento internazionale è stata affidata al Rugby Parabiago.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

Il calendario del Sei Nazione Femminile 2020

I giornata – domenica 2 febbraio 2020 – ore 13.00 (14.00 italiane)

Cardiff, Arms Park

GALLES v ITALIA

II giornata – sabato 8 febbraio 2020 – ore 21.00

Limonges, Stade Beaublanc

FRANCIA v ITALIA

III giornata –domenica 23 febbraio 2020 – ore 17.00

Legnano (MI), Stadio “Giovanni Mari”

ITALIA v SCOZIA

IV giornata – domenica 8 marzo 2020 – ore 13.00 (14.00 italiane)

Donnybrook, Energia Park

IRLANDA v ITALIA

V giornata – domenica 15 marzo 2020 – ore 14.30

Padova, Stadio Plebiscito

ITALIA v INGHILTERRA