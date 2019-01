Serie D, il giorno delle rimonte per le “nostre”

Arconatese, Milano City e Caronnese sono andate “a braccetto” nella ventesima giornata di campionato. Tutte e tre sono andate in vantaggio ma non hanno poi potuto evitare il pareggio. Assolutamente beffardo quello subito dalla Caronnese che al “Breda” di Sesto San Giovanni aveva rimesso in carreggiata la partita con la Pro grazie alla doppietta di capitan Federico Corno. I locali hanno però siglato il 2-2 al 92′. Hanno portato un punto anche le reti di Sow per l’Arconatese e Speziale per il Milano City.

Niente da fare, invece, per l’Inveruno nella sfida al vertice col Ligorna.

SERIE D GIRONE A

VENTESIMA GIORNATA: Stresa-Chieri 0-2, Bra-Borgosesia 1-2, Lecco-Casale 1-1, Milano City-Fezzanese 1-1, Arconatese-Folgore Caratese 1-1, Ligorna-Inveruno 3-0, Sestri Levante-Lavagnese 3-3, Borgaro Nobis-Pro Dronero 2-1, Sanremese-Savona 2-0.

CLASSIFICA: Lecco 49, Sanremese 41, Casale 39, Savona 38, Ligorna 33, Chieri 31, Inveruno 30, Folgore Caratese 27, Borgosesia, Bra, Lavagnese 25, Fezzanese 24, Sestri Levante 23, Milano City 20, Arconatese 18, Stresa, Pro Dronero 14, Borgaro Nobis 9.

SERIE D GIRONE B

VENTESIMA GIORNATA: Legnago Salus-Ambrosiana 1-0, Pro Sesto-Caronnese 2-2, Villa D’Almè VB-Ciserano 0-0, Caravaggio-Darfo Boario 1-2, Como-Olginatese 1-1, Mantova-Scanzorosciate 1-0, Rezzato-Sondrio 3-1, Seregno-Villafranca Veronese 1-0, Ponte S.P. Isola-Virtus Bergamo 1-1.

CLASSIFICA: Mantova 51, Como 49, Pro Sesto, Rezzato 41, Caronnese 38, Virtus Bergamo 30, Villa d’Almè VB 28, Ponte SP Isola 26, Sondrio 25, Seregno 24, Darfo Boario 22, Caravaggio 21, Legnago Salus, Ciserano 19, Ambrosiana, Villafranca Veronese 17, Scanzorosciate 14, Olginatese 9.

