Serie D: Milano City tre punti d’oro a Borgosesia

Sono d’oro i tre punti conquistati dal Milano City nella prima giornata di ritorno del girone A di Serie D. I ragazzi di Ezio Rossi hanno espugnato il campo di Borgosesia grazie a Speziale e Tonani e guadagnato un’altra posizione in classifica. Stronati e Romanini hanno invece tenuto a galla l’Inveruno nel match casalingo impattato col Sestri Levante e che tiene i gialloblu in scia alla zona play off.

Nel girone B non ferma la sua corsa la Caronnese di mister Achille Mazzoleni: il 3-0 rifilato al Legnago (col primo gol stagionale di Alessandro Di Munno) è l’ottavo risultato utile consecutivo dei rossoblu che hanno messo in fila sette vittorie ed un pareggio.

GIRONE A SEDICESIMA GIORNATA

Borgosesia-Milano City 0-2, Bra-Arconatese 2-0, Lecco-Ligorna 2-2, Casale-Sanremese 1-1, Fezzanese-Pro Dronero 5-0, Folgore Caratese-Stresa 1-1, Inveruno-Sestri Levante 2-2, Lavagnese-Borgaro Nobis 5-1, Savona-Chieri 3-2.

CLASSIFICA: Lecco 39, Sanremese 34, Savona 33, Casale 29, Ligorna 26, Inveruno, Bra 24, Chieri, Folgore Caratese 22, Sestri Levante 21, Lavagnese 20, Fezzanese 18, Borgosesia 17, Arconatese, Milano City 16, Stresa 13, Pro Dronero 12, Borgaro Nobis 4.

GIRONE B SEDICESIMA GIORNATA

Ambrosiana-Olginatese 2-2, Caravaggio-Rezzato 1-2, Caronnese-Legnago Salus 3-0, Darfo Boario-Pro Sesto 1-3, Scanzorosciate-Villa D’Almè Valbrembana 1-3, Sondrio-Mantova 1-3,Villafranca Veronese-Ponte S.P. Isola 1-3, Virtus Bergamo-Como 0-2, Seregno-Ciserano 0-2.

CLASSIFICA: Mantova 41, Como 39, Caronnese 36, Pro Sesto 35, Rezzato 32, Villa d’Almè VB 26, Virtus Bergamo 24, Ponte SP Isola, Sondrio 20, Caravaggio 19, Seregno 18, Darfo 16, Ambrosiana, Villafranca V. 14, Scanzorosciate, Legnago S., Ciserano 13, Olginatese 3.

