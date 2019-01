Serie D: tre punti d’oro per il Milano City alla ripresa dei campionati

Davide Tonani risponde ancora una volta “presente” e il Milano City BG incassa tre punti pesantissimi nel primo turno del nuovo anno. La vittoria di misura ottenuta al cospetto della Folgore Caratese permette a mister Ezio Rossi e ai suoi ragazzi di guadagnare posizioni nella classifica del Girone A raggiungendo il Borgosesia a quota 19.

Puntuale anche Michel Sarr, bomber dell’Arconatese al nono gol stagionale, che ha rimontato l’iniziale rete del Borgosesia e permesso alla sua squadra di mettere nel carniere un pareggio tutto sommato positivo.

Nulla da fare invece per l’Inveruno che archivia il diciottesimo turno di campionato cedendo alla capolista Lecco che passa due volte con Fall nella parte finale del primo tempo.

Nel girone B un punto ed un pizzico di rammarico per la Caronnese che per due volte è passata in vantaggio sul campo del Ponte San Pietro Isola (con Costa nel primo tempo e con Rinaldi a 15’ dalla fine) ma per due volte ha concesso il pareggio agli orobici di casa.

SERIE D GIRONE A

DICIOTTESIMA GIORNATA: Arconatese-Borgosesia 1-1, Borgaro Nobis-Savona 0-2, Lecco-Inveruno 2-0, Ligorna-Bra 2-1, Milano City BG-Folgore Caratese 1-0, Pro Dronero-Chieri 1-2, Sestri Levante-Casale 1-4, Stresa Sportiva-Fezzanese 2-2, Sanremese-Lavagnese 2-1.

CLASSIFICA: Lecco 45, Sanremese 38, Savona 37, Casale 35, Ligorna 30, Inveruno 27, Chieri, Bra 25, Folgore Caratese 23, Sestri Levante, Fezzanese 22, Lavagnese* 20, Milano City, Borgosesia 19, Arconatese 17, Stresa 14, Pro Dronero* 12, Borgaro Nobis 5. (*1 partita da recuperare)

SERIE D GIRONE B

DICIOTTESIMA GIORNATA: Ciserano-Caravaggio 3-3, Como-Ambrosiana 2-1, Legnago Salus-Scanzorosciate 2-1, Mantova-Virtus Bergamo 1-1, Ponte SP Isola-Caronnese 2-2, Pro Sesto-Sondrio 0-0, Rezzato-Villafranca Veronese 0-2, Seregno-Darfo Boario 1-2, Villa d’Almè Valle Brembana-Olginatese 0-1.

CLASSIFICA: Mantova, Como 45, Caronnese, Pro Sesto 37, Rezzato 35, Villa d’Almè VB 27, Virtus Bergamo 26, Ponte SP Isola, Sondrio 24, Caravaggio 21, Darfo Boario 19, Seregno 18, Ciserano, Villafranca Veronese 17, Legnago Salus 16, Ambrosiana, Scanzorosciate 14, Olginatese 7.

