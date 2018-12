Settimo Milanese avanti tutta nel girone N di Promozione

SETTIMO MILANESE AVANTI TUTTA

Incredibile performance dell’Accademia Gaggiano che risolve la sfida salvezza col Voghera rifilando nove gol ai malcapitati pavesi in una domenica che resterà da incorniciare.

Stessa musica dalle parti di Settimo Milanese, dove i bianco rossi di Claudio Bestetti mandano kappao la forte Bressana e il Vighignolo di mister Gandini tiene il passo della Viscontea Pavese mandando però nei guai il Corbetta

TREDICESIMA GIORNATA: Accademia Vittuone-Bareggio SM 1-1, Accademia Gaggiano-Voghera 9-0, Assago-Varzi 1-2, Bastida-Lomello 3-0, Magenta-Barona 0-0, Settimo Milanese-Bressana 1-0, Vighignolo-Corbetta 4-2, Viscontea Pavese-Robbio 2-1.

CLASSIFICA: Viscontea Pavese 33, Vighignolo 31, Lomello 26, Varzi 25, Bastida 23, Bressana 22, Assago 19, Settimo Milanese 18, Accademia Vittuone 17, Barona, Accademia Gaggiano, Magenta 13, Robbio 11, Corbetta 10, Bareggio SM 8, Voghera 4.

PROMOZIONE A – UNIVERSAL, COLPO SALVEZZA

La vittoria ottenuta a Seveso, quinta della gestione Crucitti, permette all’Universal Solaro di uscire anche dalla zona play out del girone A di Promozione. Una bella impresa se si pensa che non più tardi di una quarantina di giorni fa i solaresi erano ultimi in classifica con zero punti.

La seconda notizia del giorno è che l’FBC è regolarmente scesa in campo, ospitando la Vergiatese che alla fine ha avuto la meglio. Mister Stefano Imburgia ha però in gruppo a disposizione sul quale poter lavorare e un direttore tecnico, Giuseppe Scavo, come ulteriore punto di riferimento.

Intanto, in vetta si registra il ricongiungimento tra il Morazzone e la Rhodense fermata sul pareggio casalingo dalla Guanzatese. Per gli orange in gol Gentile.

TREDICESIMA GIORNATA: Base 96-Universal Solaro 1-2, Besnatese-Gavirate 1-3, FBC Saronno-Vergiatese 0-3, Meda-Cob91 0-0, Morazzone-Fagnano 3-0, Muggiò-Lentatese 1-1, Olimpia Calcio-Uboldese 2-2, Rhodense-Guanzatese 1-1.

CLASSIFICA: Rhodense, Morazzone 28, Muggiò, Gavirate, Guanzatese 23, Besnatese, Olimpia Calcio 22, Base 96, Vergiatese 20, Cob 91 18, Universal Solaro 15, Meda 14, Uboldese 11, Lentatese 9, Fagnano 8, FBC Saronno 7.

