Settimo Milanese in Eccellenza: è tutto vero

SETTIMO MILANESE – “Non ci credo ancora. E’ successo davvero. Siamo in Eccellenza: è un’emozione troppo forte”: Alberto Albertani sta uscendo di casa per raggiungere il più in fretta possibile lo stadio “Battista Re” dove lo stanno aspettando tutti coloro che assieme a loro festeggeranno sino all’ultimo “granello di voce” l’incredibile promozione del Settimo in Eccellenza. Già strafelice per aver acquisito il diritto di giocare i play off, la neopromossa allenata da Claudio Bestetti aveva bisogno di due “congiunzioni astrali” favorevoli, dopo aver intascato i tre punti col Voghera, ovvero che Vighignolo e Viscontea Pavese non vincessero le rispettive partite. Così è stato ed il Settimo chiude solitario al primo posto in classifica ottenendo una promozione che ha dello straordinario.

“Ed ora – dice Albertani – tutti a tifare Vighignolo nella finale di Coppa Italia. Vogliamo anche loro in Eccellenza con noi. Se lo meritano…”.

E’ una domenica felicissima anche per Magenta: il punto conquistato col Bastida vale una matematica salvezza che sino ad un paio di mesi fa sembrava impresa epica da raggiungere. Sarà una tra Corbetta e Barona a raggiungere in Prima le retrocesse Bareggio e Voghera.

GIORNATA 30: Barona-Accademia Vittuone 1-3, Bareggio SM-Accademia Gaggiano 2-2, Lomello-Assago 0-3, Magenta-Bastida 3-3, Bressana-Corbetta 3-3, Voghera-Settimo Milanese 0-3, Robbio-Vighignolo 3-1, Varzi-Viscontea Pavese 1-1.

CLASSIFICA: Settimo Milanese 59, Vighignolo 58, Viscontea Pavese 57, Varzi 55, Lomello 54, Accademia Vittuone 53, Bressana 45, Accademia Gaggiano 44, Assago 42, Bastida 39, Robbio 38, Magenta 34, Corbetta 33, Barona 31, Bareggio SM 20, Voghera 4.

I VERDETTI – Settimo Milanese promosso in Eccellenza. Play off: Vighignolo-Lomello, Viscontea Pavese-Varzi. Play out: Corbetta-Barona. Bareggio e Voghera retrocesse in Prima Categoria.

