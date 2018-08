BOLLATE – Bollate alza la Coppa e urla trionfante. La squadra guidata da Luigi Soldi torna dall’Olanda con un altro trofeo da aggiungere alla sua prestigiosa bacheca: la Coppa delle Coppe.

Per Greta Cecchetti e le sue compagne di trionfo si tratta: dopo aver dominato la prima fase con cinque vittorie in cinque partite, Bollate ha iniziato la parte decisiva della manifestazione europea perdendo di misura con lo Joudrs Praga.

A quel punto la Tecnovap Innovi sapeva che il margine di errore era ridotto a zero. Ma quando il gioco si fa duro, le grandi squadre entrano in gioco.

Bollate si è riportata prepotentemente in corsa vincendo per 2-1 con le Sparks Haarlem, ha ribadito di voler puntare alla Coppa superando 8-1 le tedesche del Wesseling Vermins e si è presa un posto in finale senza aspettare altro tempo, superando per 1-0 ancora le Sparks nella sfida tra le prime due del girone.

Sono state ancora le olandesi a contendere la Coppa delle Coppe a Bollate nel match disputato nel tardo pomeriggio di sabato 25. Una partita che, come le due precedenti, è vissuta su piani di incredibile equilibrio.

L’iniziale punteggio di 0-0 è proseguito sino al sesto attacco olandese. Poi è entrata in scena Bollate. Un inning perfetto e concluso da Jamee Juarez che con un singolo ha permesso ad Amanda Fama di correre per il punto dell’1-0.

Haarlem ha ancora una chance di rimettere la partita in equilibrio. Ma in pedana c’è l’immensa Greta Cecchetti che chiude la sua prova mettendo a segno l’undicesimo strike out.

Poi inizia la festa: Bollate ha vinto la Coppa delle Coppe. Abbracci, urla, canti e danze riempiono di gioia una piovosa serata olandese che tanto grigia, però, non lo è stata…