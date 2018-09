BOLLATE – Doppio scudetto per il Softball Bollate… Ormai non ci sono più vocaboli che possono descrivere la superiorità della gloriosa associazione sportiva bollatese in ambito giovanile.

Domenica, nelle finali giocate sul campo di casa, sia la Under 13 che la Under 16 hanno raggiunto il massimo risultato: il titolo di Campionesse d’Italia.

HA INIZIATO L’UNDER 13…

Primo “scudettino” della nuova stagione sportiva è quello firmato dalla squadra Under 13: dopo aver battuto 9-0 Collecchio nella semifinale del mattino, le giovani bollatesi si sono ripetute nella finalissima del pomeriggio avendo la meglio su Saronno.

Per le Under 13 è il diciottesimo scudetto della storia.

… GRAN FINALE CON LE UNDER 16

Pochi minuti dopo è arrivato il “bis” della squadra Under 16 che aveva raggiunto la finalissima superando Bussolengo in semifinale. Nel match con in palio il titolo di Campionesse d’Italia, le giovani di casa hanno superato Pianoro.

Nella categoria Under 16 è il ventunesimo titolo vinto da Bollate.